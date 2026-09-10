बर्मिंघम टेस्ट: इंग्लैंड ने हासिल की बड़ी बढ़त, पांच बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; पाकिस्तान को शुरुआती झटके

इंग्लैंड ने बर्मिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान की पहली पारी 133 रन पर सिमटी थी जिसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 453 रन बनाए। इस तरह इंग्लैंड को 320 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई। इंग्लैंड के लिए पहली पारी में पांच बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 75 रनों की पारी खेली।

रॉबिन्सन ने फिर दिए झटके इंग्लैंड को पहली पारी में ऑलआउट करने के बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी में शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम ने बिना खाता खोले ही दो विकेट गंवा दिए। ओली रॉबिन्सन ने एक बार फिर कहर बरपाया और पाकिस्तान को दो झटके दिए। रॉबिन्सन ने पहले सईम अयूब को आउट किया और फिर अब्दुल्लाह शफीक को अपना शिकार बनाया।

इंग्लैंड की पहली पारी

इससे पहले, इंग्लैंड ने आज चार विकेट खोकर 156 रन से पारी आगे बढ़ाई। हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के लिए इमिलियो गे और ब्रूक के अलावा डॉन लॉरेंस, जैमी स्मिथ और ओली रॉबिन्सन ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड के लिए ब्रूक के अलावा स्मिथ ने 69, लॉरेंस ने 65, इमिलियो ने 60 और रॉबिन्सन ने 50 रन बनाए। वहीं, जोफ्रा आर्चर 27 गेंदों पर एक चौका और दो छक्कों की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान की ओर से रजाउल्लाह ने चार विकेट झटके, जबकि मोहम्मद अली और मोहम्मद इमरान रंधावा को दो-दो विकेट मिले। मोहम्मद अब्बास को एक विकेट मिला।



हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पांचवें विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी निभाई। हैरी ब्रूक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों में 75 रन बनाए। वहीं, लॉरेंस 82 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 65 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। जेमी स्मिथ भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। गस एटकिंसन ने 19 रनों का योगदान दिया। वहीं, शानदार गेंदबाजी के बाद ओली रॉबिन्सन ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। जोश टंग ने 20 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाए।