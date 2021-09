IPL 2021: सनराइजर्स हैदराबाद ने किया बेयरस्टो के रिप्लेसमेंट का एलान, वेस्टइंडीज के इस धुआंधार खिलाड़ी को किया शामिल

इंग्लैंड के कई खिलाड़ी आईपीएल-14 से नाम ले चुके हैं वापस



ज़ॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने अपना नाम आईपीएल सीजन-4 से वापस लिया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले क्रिस वोक्स और पंजाब किंग्स की टीम में शामिल डेविड मलान ने भी अपना नाम आईपीएल 2021 के दूसरे सत्र से वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि इन खिलाड़ियों ने मैनचेस्टर रद्द होने के बाद आईपीएल के शेष सत्र में नहीं खेलने का फैसला लिया।



Our newest #Riser has been in fine form in the ongoing #CPL2021#OrangeArmy #OrangeOrNothing pic.twitter.com/FByoKWOCXN