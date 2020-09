IPL 2020: कोरोना वॉरियर्स को विराट सेेना का सलाम, RCB की जर्सी पर लिखा होगा नाम

विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग खेलेगी तो कोरोना नायकों के सम्मान में खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे 'माय कोविड हीरोज' लिखा होगा। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने यूएई में वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में इस जर्सी के लांच के मौके पर गुरूवार को कहा, 'पहली बार एक टीम के रूप में हम इस तरह की शानदार मुहिम से जुड़े। यह उन कोरोना नायकों को समर्पित है, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचा'

Meet our Real Challenger, Zeeshan Javid who helped a whole community of labourers by providing hundreds of litres of milk to their families.