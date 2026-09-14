क्रांति गौड़ पर आईसीसी ने क्यों की कार्रवाई?: लगाया मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना, एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 14 Sep 2026 05:30 PM IST
सार
भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर आईसीसी ने कार्रवाई की है। क्रांति पर श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
आईसीसी ने भारतीय महिला टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ पर कड़ी कार्रवाई की है। क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ जीत के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में क्रांति गौड़ पर उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है।
विज्ञापन
अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन की दोषी पाई गईं क्रांति
दुबई में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर आठवीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस मुकाबले के दौरान क्रांति गौड़ आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन की दोषी पाई गईं। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, क्रांति गौड़ खिलाड़ियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन की दोषी पाई गईं, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों का इस्तेमाल करने से संबंधित है जो अपमानजनक हों या जिससे बल्लेबाज की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती हो। इसके अलावा गौड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है, जो 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध है।
दुबई में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर आठवीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस मुकाबले के दौरान क्रांति गौड़ आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन की दोषी पाई गईं। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, क्रांति गौड़ खिलाड़ियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन की दोषी पाई गईं, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों का इस्तेमाल करने से संबंधित है जो अपमानजनक हों या जिससे बल्लेबाज की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती हो। इसके अलावा गौड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है, जो 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इमिशा दलानी को किया था इशारा
दाएं हाथ की तेज गेंदबाज गौड़ ने श्रीलंकाई पारी के दौरान ओपनर इमिशा दलानी को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया था। गौड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया। आईसीसी ने कहा, मैदान पर मौजूद अंपायर सलीमा इम्तियाज और शाथिरा जाकिर जैसी, तीसरे अंपायर रोकेया सुल्ताना और चौथे अंपायर हुमैरा फराह ने यह आरोप तय किया था। आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हैं।
दाएं हाथ की तेज गेंदबाज गौड़ ने श्रीलंकाई पारी के दौरान ओपनर इमिशा दलानी को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया था। गौड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया। आईसीसी ने कहा, मैदान पर मौजूद अंपायर सलीमा इम्तियाज और शाथिरा जाकिर जैसी, तीसरे अंपायर रोकेया सुल्ताना और चौथे अंपायर हुमैरा फराह ने यह आरोप तय किया था। आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हैं।
पाकिस्तान महिला टीम पर भी लगा जुर्माना
इस बीच, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान महिला टीम पर भी उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाई गई। आईसीसी ने बताया कि यह प्रतिबंध मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी द्वारा लगाया गया। आईसीसी के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।' पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया।
इस बीच, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान महिला टीम पर भी उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाई गई। आईसीसी ने बताया कि यह प्रतिबंध मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी द्वारा लगाया गया। आईसीसी के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।' पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया।