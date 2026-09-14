फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Former wife of Pakistan's ex-prime minister Imran Khan Jemima Goldsmith married for a second time

इमरान खान: जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, अब पूर्व पत्नी जेमिमा ने रचाई दूसरी शादी; किससे किया विवाह?

Mon, 14 Sep 2026 08:33 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 14 Sep 2026 08:33 PM IST
सार

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दूसरी बार शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि गोल्डस्मिथ ने करोड़पति फाइनेंसर कैमरन ओ राइली से दूसरी शादी कर ली है।

विज्ञापन
Former wife of Pakistan's ex-prime minister Imran Khan Jemima Goldsmith married for a second time
इमरान खान और उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ - फोटो : एएनआई

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने करोड़पति फाइनेंसर कैमरन ओ राइली से दूसरी शादी कर ली है। गोल्डस्मिथ परिवार ने इस खबर का जश्न मनाते हुए इसकी पुष्टि की। पेशे से फिल्म निर्माता गोल्डस्मिथ (52) की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान से हुई थी। 2004 में तलाक होने से पहले वे करीब नौ साल तक साथ रहे। उनके दो बेटे हैं, सुलेमान और कासिम। इमरान फिलहाल रावलपिंडी जेल में बंद हैं।
विज्ञापन

भाई ने साझा की पोस्ट
जेमिमा गोल्डस्मिथ के भाई बेन की पत्नी जेमिमा जोन्स ने इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, 'अपने पसंदीदा साथी के साथ जेमिमा और कैमरन की शादी का जश्न मना रही हूं, कितना खुशनुमा दिन है।' माना जाता है कि 62 वर्षीय आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी ओ’राइली और जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सप्ताहांत में एक शानदार समारोह में शादी की।

फिल्मों और वृत्तचित्रों में अपनी समान दिलचस्पी के कारण दोनों एक-दूसरे के करीब आए। निर्माण कंपनी इंस्टिंक्ट प्रोडक्शंस की संस्थापक जेमिमा गोल्डस्मिथ ने कई शो और फिल्मों की कहानियां लिखी और निर्माण किया, जिनमें शेखर कपूर के निर्देशन में बनी रोमांटिक कॉमेडी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट? भी शामिल है।  
विज्ञापन
विज्ञापन

लंबे समय से जेल में बंद हैं इमरान
पाकिस्तान को 1992 का विश्व कप जीताने वाले इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 से जेल में बंद हैं। जेल में उनकी तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों ने इमरान खान को लेकर चिंता जताई है, पाकिस्तान सरकार से उनके लिए बेहद चिकित्सा सुविधा बहाल करने का अनुरोध किया है। इमरान खान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए दुनिया की अलग-अलग टीमों के 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय के मशहूर कमेंटेटर माइकल एथरटन भी शामिल हैं। 
विज्ञापन

बेटों ने जताई थी चिंता
इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इन्होंने कहा था कि इमरान को जेल में मारने के लिए खुलेआम प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों भाइयों ने बताया था कि वे 2022 के बाद से जब इमरान एक हत्या के प्रयास में बच गए थे तभी से अपने पिता से आमने-सामने नहीं मिले हैं और मार्च में उनकी अपने पिता से आखिरी बार टेलीफोन पर बातचीत हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed