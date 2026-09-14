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पीसीबी में बड़े फेरबदल की तैयारी: आकिब जावेद और वहाब रियाज की छुट्टी संभव, मोहसिन ले सकते हैं कड़े फैसले

Mon, 14 Sep 2026 09:41 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 14 Sep 2026 09:41 PM IST
सार

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) में बड़ा बदलाव हो सकता है।

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Pakistan Cricket Board is set for a major shake-up chairman Mohsin Naqvi expected to take some tough calls
मोहसिन नकवी - फोटो : IANS

विस्तार
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) में बड़े फेरबदल की तैयारी है और अध्यक्ष मोहसिन नकवी आगामी दिनों में कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं जिसमें राष्ट्रीय चयन समिति में बदलाव और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को वरिष्ठ चयनकर्ता के पद से हटाना शामिल है। पाकिस्तान के एक अन्य पूर्व टेस्ट खिलाड़ी वहाब रियाज को भी एशियाई खेलों के बाद कोचिंग स्टाफ के साथ राष्ट्रीय महिला टीम के मेंटोर पद से हटाए जाने की संभावना है। वह पिछले साल से इस भूमिका में हैं।
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कोचिंग स्टाफ में हुआ था बदलाव
एक सूत्र ने कहा, 'मोहसिन नकवी को भी अब अहसास हो गया है कि हार का सिलसिला और पाकिस्तान क्रिकेट में अचानक होने वाली घटनाओं को खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है इसलिए ये बदलाव अब संभावित हैं।' आकिब को पिछले दो वर्षों में पीसीबी द्वारा लिए गए कई अहम क्रिकेट फैसलों के पीछे प्रमुख व्यक्ति माना जाता रहा है। इनमें दूसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड दौरे के दौरान पाकिस्तान टीम और कोचिंग स्टाफ में व्यापक बदलाव का विवादास्पद फैसला भी शामिल है। पाकिस्तान के इस पूर्व टेस्ट गेंदबाज को हाल के समय में पाकिस्तान क्रिकेट में मची उथल-पुथल के लिए भी व्यापक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। इस दौरान कोचिंग स्टाफ और कप्तानी में लगातार बदलाव हुए हैं।
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सूत्र ने कहा कि चयन और क्रिकेट से जुड़े अन्य मामलों में बदलाव करने का पीसीबी का फैसला सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच माइक हेसन के इस संकेत से भी प्रभावित हुआ कि वह टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री की भी भूमिका निभा रहे नकवी रविवार रात महिला एशिया कप फाइनल के लिए दुबई में थे। इस दौरान एक और विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने उनसे विजेता ट्रॉफी नहीं ली। यह 2025 पुरुष एशिया कप के दुबई में खेले गए फाइनल के विवाद की पुनरावृत्ति थी जब भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
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