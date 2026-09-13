{"_id":"6aa6b20202597a221b0f0fdc","slug":"kl-rahul-is-in-line-to-be-named-india-s-vice-captain-for-the-odi-series-against-west-indies-know-all-details-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: वनडे टीम में राहुल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, पंत और जुरेल में से किसे मिलेगा मौका?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत को इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इसके लिए अभी तक टीम की घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को वनडे टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत का उपकप्तान बनाया जा सकता है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से करेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच तीन अक्तूबर को मुल्लांपुर में खेला जाएगा।

क्या अगरकर का बढ़ेगा करार?

वेस्टइंडीज सीरीज और ईरानी कप के लिए भारतीय टीम का चयन 16 सितंबर को किया जाना है। इससे एक दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। चयनकर्ताओं के प्रमुख अजीत अगरकर इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अगरकर के निर्धारित अनुबंध की अवधि में यह चयन बैठक उनका आखिरी काम होगा। उनका अनुबंध चार अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। अगरकर अपने अनुबंध को एक और साल के लिए बढ़ाने के पात्र हैं, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने उनके भविष्य को लेकर चुप्पी साध रखी है।



समझा जाता है कि एशियाई खेलों की तारीखें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से टकरा रही हैं। ऐसे में नियमित 50 ओवर के उपकप्तान श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वह जापान में टी20 टीम की अगुआई कर रहे होंगे। वहीं ईशान किशन भी एशियाई खेलों की टीम में होंगे। ऐसे में राहुल के बाद दूसरे विकेटकीपर के स्थान को लेकर चर्चा होगी। इस स्थान के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच मुकाबला है। चयन प्रक्रिया से जुड़े बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, यह पंत और जुरेल के बीच चयन है। जाहिर तौर पर मुख्य कोच और कप्तान की राय महत्वपूर्ण होगी।

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कौन होगा दूसरा विकेटकीपर

समझा जाता है कि अगर पंत को दूसरे विकेटकीपर के रूप में नहीं चुना जाता है तो वह श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप में शेष भारत की टीम की कप्तानी करेंगे। अगर पंत को भारतीय टीम में चुना जाता है, तो जुरेल शेष भारत की टीम की कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने हाल में श्रीलंका में भारत ए की कप्तानी की थी। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए वनडे टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चुनना मुश्किल हो सकता है जब तक कि हार्दिक पांड्या को फिट घोषित नहीं कर दिया जाता।



हार्दिक को भारत ए टीम में चुना गया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, उनके 20 सितंबर से प्रतिस्पर्धी सफेद गेंद क्रिकेट खेलने के लिए फिट होने की उम्मीद है। सूत्र ने कहा, चयनकर्ताओं ने हार्दिक को छह अक्तूबर से पुडुचेरी में होने वाले भारत ए के वनडे मैचों के लिए चुना है। हालांकि वेस्टइंडीज वनडे तीन अक्तूबर को समाप्त हो जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक को वेस्टइंडीज वनडे के लिए चुना जाता है या नहीं।

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