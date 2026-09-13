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दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका: चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए बार्टमैन, किसे मिला मौका?

Sun, 13 Sep 2026 03:40 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 13 Sep 2026 03:40 PM IST
सार

दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। इससे पहले ही टीम को झटका लगा है क्योंकि तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन चोटिल होकर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने उनकी जगह रिप्लेसमेंट का एलान भी कर दिया है।

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Blow for South Africa Bartman ruled out of ODI series against Australia due to injury CSA named replacement
दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया - फोटो : IANS

विस्तार
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका लगा है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन बाएं हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 24 सितंबर से डरबन में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को बताया कि डुआन यानसेन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। वह 19 सितंबर को डरबन में टीम और अपने भाई मार्को के साथ जुड़ेंगे।
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रबाडा भी हो चुके हैं बाहर
बार्टमैन सीरीज से बाहर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले कगिसो रबाडा भी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। हालांकि, रबाडा के टेस्ट सीरीज में खेलने या न खेलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पिछले सप्ताह 16 सदस्यीय टीम का एलान टेम्बा बावुमा की कप्तानी में किया था। इस टीम में डेविड मिलर और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी शामिल हैं। 
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गेराल्ड कोएट्जे की भी वापसी हुई थी, जिन्होंने आखिरी बार वनडे विश्व कप 2023 में खेला था। वह रबाडा की जगह लेंगे। हालांकि, रबाडा की कमी पूरी करना दक्षिण अफ्रीका की टीम में किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल काम है।  इस बीच, मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज और हाल ही में नामीबिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले डेवाल्ड ब्रेविस टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह टेस्ट सीजन की तैयारी करेंगे, जिसमें वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेंगे और एडेन मार्करम दूसरे और तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), डुआन यानसेन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, गेराल्ड कोएट्जे, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, ब्योर्न फोर्टुइन, मार्को यानसेन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, रेयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स।
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