एशियाड: गोल्ड पर पीएम मोदी से जय शाह तक ने दी बधाई, ईशान बोले- यह पूरे भारत की जीत; तिलक ने बताया अलग एहसास

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एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर भारत ने लगातार दूसरी बार पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईसीसी चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम को बधाई दी।

विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत की इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों और टीम के खिलाड़ियों ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि गोल्ड एक बार फिर भारत आया है। वहीं, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ की और कहा कि जापान ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत की ताकत का प्रमाण बताया।

पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि गोल्ड एक बार फिर भारत आया है और टीम ने एशियन गेम्स में अपना खिताब बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने लिखा, 'एशियन गेम्स में अपना खिताब बरकरार रखने वाली हमारी पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई। यह देश के लिए वाकई खुशी का अवसर है। टीम के सभी सदस्यों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।'

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जय शाह ने कहा- टीम इंडिया को बधाई

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी भारत की स्वर्णिम सफलता पर टीम को बधाई दी। उन्होंने भारतीय टीम के अभियान को इस मौके के योग्य बताया और एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी देशों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और आयोजकों का भी आभार जताया। जय शाह ने कहा कि नागोया और जापान ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया गौरवपूर्ण अध्याय लिखा है। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों और प्रशंसकों को भी धन्यवाद दिया। जय शाह पदक वितरण समारोह में भी मौजूद थे। पुरुष क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण, पाकिस्तान ने रजत और श्रीलंका ने कांस्य पदक जीता।

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बीसीसीआई सचिव बोले- भारत व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सुपरपावर

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को खास बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमेशा खुशी देती है और एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मिलना शानदार उपलब्धि है। सैकिया ने कहा, 'यह बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के खिलाफ बेहद शानदार जीत। जब हम पाकिस्तान के खिलाफ जीतते हैं तो यह हमेशा ज्यादा खुशी देता है, खासकर सभी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में। एशियन गेम्स में एक और गोल्ड आया है। मुझे लगता है कि भारत आजकल व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सुपरपावर है।' उन्होंने टीम के प्रदर्शन की भी तारीफ की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 61 रन और तिलक वर्मा ने 22 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने पाकिस्तान को बीच के ओवरों में रोकने में अहम भूमिका निभाई।

ईशान किशन बोले- यह सिर्फ हमारी नहीं, पूरे भारत की जीत

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने स्वर्ण पदक को पूरे देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स या ओलंपिक जैसे बहु-खेल आयोजनों में मिलने वाली जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं होती, बल्कि पूरे देश की होती है।ईशान ने कहा, 'यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम पदक जीतते हैं, खासकर एशियन गेम्स में, तो यह सिर्फ हमारी जीत नहीं होती। यह पूरे भारत की जीत होती है। हम सभी की शुभकामनाओं के साथ खेले और यह मैच जीता। इसलिए यह बहुत अच्छा एहसास है।' उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी एशियन गेम्स या ओलंपिक में देश के लिए खेलता है तो जीत का आनंद पूरे देश को मिलना चाहिए।

तिलक वर्मा बोले- तिरंगा हाथ में लेकर गोल्ड जीतना अलग एहसास

फाइनल में भारत के लिए नाबाद अर्धशतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीतने के एहसास को अलग बताया। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने की भावना वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे खिताब से अलग है।तिलक ने कहा, 'हमने अपने देश के लिए एक और गोल्ड जोड़ा है, यह बेहद गर्व की बात है। अभी यह अविश्वसनीय एहसास है। एशियन गेम्स कुछ अलग है। वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना पूरी तरह अलग एहसास है। लेकिन तिरंगा हाथ में लेकर गोल्ड मेडल हासिल करने का एहसास अलग है, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते।' तिलक के लिए यह एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने इस पदक को अपने माता-पिता और परिवार को भी समर्पित किया।

जल्दी विकेट गिरने के बाद तिलक ने बनाया प्लान

भारत ने फाइनल में शुरुआती विकेट गंवाए थे। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। तिलक ने बताया कि उस समय उनका पूरा ध्यान विकेट बचाने और अगले एक-दो ओवर में साझेदारी बनाने पर था। उन्होंने कहा कि लगातार विकेट गिरने के बाद एक और विकेट गंवाना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता था। तिलक ने बताया कि उन्होंने दुबे से भी यही बात की थी कि शुरुआती एक-दो ओवर संभलकर खेलें और उसके बाद उपलब्ध शॉट्स के जरिए तेजी से रन बनाएं। दोनों की साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।