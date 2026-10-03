IND vs PAK Final Live Score: भारत-पाकिस्तान में गोल्ड की जंग, बारिश से धुला मैच तो किसे मिलेगा स्वर्ण?

08:06 AM, 03-Oct-2026 IND vs PAK Live Score: दोनों स्क्वॉड भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम।



पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), साइम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मोकीम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद, हैदर अली। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम।साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), साइम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मोकीम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद, हैदर अली।

08:06 AM, 03-Oct-2026 IND vs PAK Live Score: बारिश से मैच धुला तो क्या होगा? एशियन गेम्स 2026 में फाइनल के लिए बारिश की स्थिति में अलग नियम हैं। अगर भारत-पाकिस्तान का गोल्ड मेडल मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाता है तो विजेता तय करने के लिए सुपर ओवर खेला जाएगा। अगर सुपर ओवर भी पूरा नहीं हो पाता है, तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक दिया जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत को बेहतर रैंकिंग के आधार पर स्वर्ण मिला था, जब अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया था।

एशियन गेम्स 2026 में फाइनल के लिए बारिश की स्थिति में अलग नियम हैं। अगर भारत-पाकिस्तान का गोल्ड मेडल मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाता है तो विजेता तय करने के लिए सुपर ओवर खेला जाएगा। अगर सुपर ओवर भी पूरा नहीं हो पाता है, तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक दिया जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत को बेहतर रैंकिंग के आधार पर स्वर्ण मिला था, जब अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया था।

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08:05 AM, 03-Oct-2026 IND vs PAK Live Score: फाइनल में मौसम और पिच कैसी रहेगी? निशिन में शनिवार को मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। बारिश की संभावना बेहद कम है और तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। सेमीफाइनल में जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थीं, उसी तरह फाइनल में भी पिच से कुछ टर्न और उछाल मिलने की उम्मीद है।

निशिन में शनिवार को मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। बारिश की संभावना बेहद कम है और तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। सेमीफाइनल में जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थीं, उसी तरह फाइनल में भी पिच से कुछ टर्न और उछाल मिलने की उम्मीद है।

08:05 AM, 03-Oct-2026 IND vs PAK Live Score: पहली बार एशियन गेम्स में आमने-सामने भारत-पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान ने अब तक पुरुष एशियन गेम्स क्रिकेट में एक-दूसरे का सामना नहीं किया है। ऐसे में नागोया में होने वाला यह फाइनल दोनों टीमों के लिए नया अध्याय लिखेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच अब तक 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 14 और पाकिस्तान ने तीन मुकाबले जीते हैं। भारत पिछले छह मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहा है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2022 में भारत को टी20 में हराया था।

भारत और पाकिस्तान ने अब तक पुरुष एशियन गेम्स क्रिकेट में एक-दूसरे का सामना नहीं किया है। ऐसे में नागोया में होने वाला यह फाइनल दोनों टीमों के लिए नया अध्याय लिखेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच अब तक 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 14 और पाकिस्तान ने तीन मुकाबले जीते हैं। भारत पिछले छह मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहा है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2022 में भारत को टी20 में हराया था।

08:04 AM, 03-Oct-2026 IND vs PAK Live Score: खिताबी मुकाबले पर नजर एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। दोनों टीमें पहली बार एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भिड़ रही हैं। भारत की नजर स्वर्ण पदक पर है, जबकि पाकिस्तान भी खिताबी मुकाबला जीतने के इरादे से उतरेगा।

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। दोनों टीमें पहली बार एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भिड़ रही हैं। भारत की नजर स्वर्ण पदक पर है, जबकि पाकिस्तान भी खिताबी मुकाबला जीतने के इरादे से उतरेगा।