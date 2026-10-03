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न हाथ मिलाया, न नाम लेने की जरूरत समझी: श्रेयस ने नहीं दी सैम अयूब को तवज्जो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या कहा

Sat, 03 Oct 2026 03:50 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 03 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की तैयारियों, पाकिस्तान की चेज के दौरान गेंदबाजी रणनीति और खिलाड़ियों के योगदान पर बात की। सैम अयूब के विकेट को मैच का रुख बदलने वाला पल बताते हुए अय्यर ने कहा कि उन्हें उस बल्लेबाज का नाम तक याद नहीं था। 

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Shreyas Iyers Blunt Remark on Saim Ayub After Indias Gold-Medal Win Over Pakistan
सैम अयूब-श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI

विस्तार
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एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 211 रन बनाए और पाकिस्तान को 20 ओवर में छह विकेट पर 192 रन पर रोक दिया। मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की जीत, पाकिस्तान की पारी के दौरान अपनी रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान सैम अयूब के विकेट को मैच का टर्निंग पॉइंट बताते हुए अय्यर ने ऐसा जवाब दिया, जिसने ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि उस बल्लेबाज का नाम उन्हें याद नहीं है।
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Shreyas Iyers Blunt Remark on Saim Ayub After Indias Gold-Medal Win Over Pakistan
जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
'मैं उस बल्लेबाज का नाम नहीं जानता'
  • पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय अच्छी स्थिति में थी। हसन नवाज और सैम अयूब के बीच 87 रन की साझेदारी ने भारत पर दबाव बना दिया था। अयूब 29 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद भारत ने मुकाबले पर फिर से पकड़ बना ली।
  • मैच के बाद श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि पाकिस्तान के चेज के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने बताया कि वह पांचवें गेंदबाज का ओवर जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे, ताकि जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्रमुख गेंदबाजों के ओवर सही समय पर इस्तेमाल किए जा सकें।
  • अय्यर ने कहा, 'वे अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने बीच में मोमेंटम भी हासिल कर लिया था। मैं बस चाहता था कि पांचवें गेंदबाज का ओवर जल्द से जल्द पूरा हो जाए। फिर बुमराह और वॉशी (वॉशिंगटन सुंदर) मौजूद थे, प्रमुख गेंदबाज भी गेंदबाजी करना चाहते थे। इसलिए मैंने उनके ओवरों को अच्छी तरह से गति देने की कोशिश की।'
  • उन्होंने आगे कहा कि जब रन रेट 13-14 के आसपास पहुंच जाता है तो बल्लेबाज खुलकर खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में एक विकेट पूरा मोमेंटम बदल सकता है।
  • इसके बाद अय्यर ने सैम अयूब के विकेट का जिक्र करते हुए कहा, 'मुझे उस बल्लेबाज का नाम याद नहीं है, लेकिन उस विकेट ने मोमेंटम बदल दिया।'
  • सैम अयूब को शिवम दुबे ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराया था। वह 22 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की रन गति पर असर पड़ा और भारत ने मैच में वापसी कर ली।
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जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
बारिश के कारण नहीं हो सका अभ्यास
भारत की जीत के बाद अय्यर ने टीम की तैयारियों की भी बात की। उन्होंने बताया कि जापान पहुंचने के बाद टीम को मौसम की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अय्यर ने कहा, 'अगर मुझे एक शब्द में कहना हो तो मैं कहूंगा कि मैं बेहद खुश हूं। जिस दिन से हम जापान पहुंचे, उस दिन से बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम लगभग एक हफ्ते तक अभ्यास नहीं कर सके।'

हालांकि, कप्तान के मुताबिक टीम ने इन परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से ट्रेनिंग जारी रखी और किसी ने शिकायत नहीं की। अय्यर ने कहा, 'लड़कों ने जिस तरह खुद को तैयार किया और साथ-साथ अपनी ट्रेनिंग भी करते रहे, हमने शिकायत नहीं की और कोई बहाना नहीं बनाया। यह अपने आप में एक चैंपियन टीम की निशानी थी। आज का प्रदर्शन उसी का प्रतिबिंब था।'
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जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
फाइनल में हर खिलाड़ी का योगदान जरूरी: अय्यर
भारत की जीत में कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। अभिषेक शर्मा ने 61 रन की विस्फोटक पारी खेली। तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन बनाए। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने अहम योगदान दिया। अय्यर ने इसे टीम के सामूहिक प्रदर्शन का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, 'जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं तो चाहते हैं कि हर एक खिलाड़ी आगे आए और अपना योगदान दे। आज हमने यही देखा।'

उन्होंने अभिषेक की शुरुआत और तिलक की फिनिशिंग का जिक्र किया। अय्यर ने कहा कि गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर ने जिम्मेदारी संभाली, अक्षर पटेल लगातार अपना काम करते रहे और बुमराह के पास हमेशा की तरह अपना प्रभाव डालने की क्षमता थी। उन्होंने इसे सामूहिक प्रयास बताया।

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जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
18 गेंद में चाहिए थे 52 रन, फिर बुमराह और दुबे ने कसा शिकंजा
  • भारत के 211 रन के जवाब में पाकिस्तान एक समय मुकाबले में बना हुआ था। 17 ओवर के बाद उसका स्कोर चार विकेट पर 160 रन था और आखिरी 18 गेंद में 52 रन की जरूरत थी।
  • वॉशिंगटन सुंदर ने 18वें ओवर में सिर्फ आठ रन दिए और अब्दुल समद को आउट किया। इसके बाद पाकिस्तान को 12 गेंद में 44 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने केवल 11 रन दिए और आखिरी ओवर में पाकिस्तान के सामने 33 रन का लक्ष्य रह गया।
  • शिवम दुबे ने आखिरी ओवर किया। हसन नवाज ने चौका और छक्का जरूर लगाया, लेकिन पाकिस्तान जरूरी रन नहीं बना सका। आखिरी गेंद पर नवाज आउट हो गए। वह 51 गेंद में 96 रन बनाकर शतक से चूक गए। पाकिस्तान की टीम छह विकेट पर 192 रन ही बना सकी और भारत ने 19 रन से फाइनल जीत लिया।

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जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
अब होटल जाकर जश्न मनाएगी टीम
जीत के बाद टीम के जश्न को लेकर भी अय्यर से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि वह बेहद खुश हैं और पूरी टीम अब होटल वापस जाने का इंतजार कर रही है। अय्यर ने कहा, 'बिल्कुल, मैं बेहद खुश हूं और हम सभी होटल वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम काफी देर से मैदान पर हैं। हमने अभी तय नहीं किया है कि क्या करने वाले हैं, लेकिन देखते हैं।' भारत ने इस जीत के साथ एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। इससे पहले 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था।
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