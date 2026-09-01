फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Indian bowler Aqib Nabi Joins Surrey for Three County Championship Matches know all details

काउंटी चैंपियनशिप: सरे टीम से जुड़े आकिब नबी, इंग्लिश फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे तीन मुकाबले

Tue, 01 Sep 2026 10:56 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 01 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

भारतीय गेंदबाज आकिब नबी काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए तीन मुकाबला खेलेंगे। इसके लिए वह सरे टीम के साथ जुड़ गए हैं। माना जा रहा है कि वह दो सितंबर को यॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मैच का हिस्सा होंगे।

विज्ञापन
Indian bowler Aqib Nabi Joins Surrey for Three County Championship Matches know all details
आकिब नबी - फोटो : ANI/PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाल ही में भारतीय टीम में चुने गए तेज गेंदबाज आकिब नबी काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंटी टीम सरे से जुड़ गए हैं, जिसके लिए तीन मैच खेलेंगे। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 60 विकेट लिए और जम्मू-कश्मीर को उसका पहला खिताब जिताने में मदद की। 
विज्ञापन

क्या है काउंटी टीम से जुड़ने का मतलब
आकिब अब सरे के लिए यॉर्कशायर, ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ होने वाले अगले तीन मुकाबलों में खेलेंगे। नबी सरे के लिए तीन मैच खेलेंगे, जिसकी शुरुआत दो सितंबर को 'द ओवल' में यॉर्कशायर के खिलाफ मैच से होगी। इसके बाद क्रमशः 8 और 15 सितंबर को होव और 'द ओवल' में ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मैच होंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रविवार को बताया, हां, सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आकिब को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा मिल गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह दो सितंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस दौरे का मुख्य मकसद भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए यह देखना भी है कि क्या नबी इंग्लैंड में गेंद को अच्छी तरह से स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेड कूकाबुरा गेंद के साथ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा करने की जरूरत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में थे शामिल
नबी को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर चुना गया था, हालांकि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत दोनों मुकाबलों में दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था। नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए के मुकाबलों के लिए समय पर लौट आएंगे जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होगी।
विज्ञापन

सरे से जुड़ने पर खुशी जताते हुए आकिब ने कहा, 'इंग्लैंड के सबसे अच्छे क्लबों में से एक, सरे से जुड़ना सम्मान की बात है। मैं इस ग्रुप से सीखने और अगले तीन मुकाबलों में उनकी मदद करने के लिए उत्सुक हूं।' नबी ने पिछली दो रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और इन दो सीजन में 100 विकेट लिए हैं। उन्होंने तब भी सुर्खियां बटोरी थीं जब 2025 में दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने चार गेंदों पर चार विकेट लिए थे। बाद में 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें साइन किया, जहां उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए पांच मैच खेले।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed