काउंटी चैंपियनशिप: सरे टीम से जुड़े आकिब नबी, इंग्लिश फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे तीन मुकाबले

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विज्ञापन हाल ही में भारतीय टीम में चुने गए तेज गेंदबाज आकिब नबी काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंटी टीम सरे से जुड़ गए हैं, जिसके लिए तीन मैच खेलेंगे। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 60 विकेट लिए और जम्मू-कश्मीर को उसका पहला खिताब जिताने में मदद की।

क्या है काउंटी टीम से जुड़ने का मतलब

आकिब अब सरे के लिए यॉर्कशायर, ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ होने वाले अगले तीन मुकाबलों में खेलेंगे। नबी सरे के लिए तीन मैच खेलेंगे, जिसकी शुरुआत दो सितंबर को 'द ओवल' में यॉर्कशायर के खिलाफ मैच से होगी। इसके बाद क्रमशः 8 और 15 सितंबर को होव और 'द ओवल' में ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मैच होंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रविवार को बताया, हां, सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आकिब को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा मिल गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह दो सितंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस दौरे का मुख्य मकसद भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए यह देखना भी है कि क्या नबी इंग्लैंड में गेंद को अच्छी तरह से स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेड कूकाबुरा गेंद के साथ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा करने की जरूरत होगी।

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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में थे शामिल

नबी को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर चुना गया था, हालांकि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत दोनों मुकाबलों में दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था। नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए के मुकाबलों के लिए समय पर लौट आएंगे जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होगी।

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