{"_id":"6af6fdb6abae47a82002007a","slug":"india-vs-new-zealand-virat-kohli-gifts-matt-henry-indian-jersey-after-pacer-s-six-fer-at-4th-odi-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: मैच के बाद मैट हेनरी से मिले विराट कोहली, भेंट की भारतीय जर्सी; काफी देर तक हुई चर्चा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट मोंगानुई के बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज मैट हेनरी के घातक प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से करारी शिकस्त दी। मैच के बाद भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार खेल भावना का परिचय देते हुए मैट हेनरी को अपनी जर्सी उपहार में दी। इस दौरान इन दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी देर तक चर्चा भी हुई।

Trending Videos

हेनरी ने किया करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

मैच में मैट हेनरी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर छह विकेट झटके और भारत की पारी की शुरुआत में ही तीन विकेट लेकर दबाव बनाया। उन्होंने भारतीय पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारतीय टीम ने बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

कोहली-हेनरी के बीच हुई चर्चा

विराट कोहली को चार गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर आउट करने के बावजूद, मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच एक गर्मजोशी भरा पल देखने को मिला, जहां मुस्कुराते हुए कोहली ने हेनरी को अपनी जर्सी गिफ्ट की और दोनों ने मैच पर संक्षिप्त चर्चा की। हेनरी ने इन फॉर्म विराट कोहली को ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड किया। शुरुआत में बाहर जाती गेंदों के बाद हेनरी ने एक गेंद अंदर की तरफ लाई, जो थोड़ी नीची रही और बल्ले तथा पैड के बीच की खाली जगह से निकलकर स्टंप्स पर जा लगी। इसके बाद हेनरी ने स्टैंड-इन कप्तान श्रेयस अय्यर को भी डीआरएस की मदद से एलबीडब्ल्यू आउट कर गोल्डन डक पर चलता किया। इस झटके से भारतीय टीम उबर नहीं पाई। ईशान किशन (27), अक्षर पटेल (21) और नमन धीर (21) ने संघर्ष किया, लेकिन मेहमान टीम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकी।

विज्ञापन