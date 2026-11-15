पांचवां वनडे: कीवियों के खिलाफ भारत ने तीसरे न्यूनतम लक्ष्य का बचाव किया, कोहली ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय

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टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रन की पारियां खेलीं। कीवी खेमे से जैकब डफी और मिचेल सैंटनर ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवरों में 187 के स्कोर पर सिमट गई। मेजबान टीम से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह के नाम सर्वाधिक 3 विकेट रहे।

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भारत ने वनडे सीरीज के पांचवें और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे। इसके जवाब में 210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 187 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। बे ओवल में खेले गए सीरीज के इस अंतिम मैच में भारतीय टीम 42.1 ओवरों में 209 रन पर सिमट गई।