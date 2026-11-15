भारत बनाम न्यूजीलैंड: कीवी टीम से पांचवें वनडे में कहां हुई चूक? कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया कारण; जानें

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विज्ञापन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पांचवें मुकाबले को 22 रनों से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-3 से गंवा दी। निर्णायक मुकाबले में हार के बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि अगर उनके बल्लेबाज पांचवें वनडे में थोड़ी देर और टिके रहते, तो उनकी टीम जीत सकती थी। रविवार को बे ओवल में खेले गए इस मैच में भारत ने 209 रनों के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की

सैंटनर ने मैच के बाद कहा, आज भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनके चारों तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। श्रेयस ने उन्हें बहुत अच्छे से रोटेट किया। जाहिर है, उन्होंने अक्षर को रोके रखा क्योंकि तेज गेंदबाज बहुत अच्छी लय में थे। साथ ही, वे मिडल ओवर्स में लगातार विकेट भी निकालते रहे। अगर हम हर साझेदारी को थोड़ा और लंबा खींच पाते, तो मैच जीत जाते। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया जब बल्लेबाजी करना मुश्किल था। उन्होंने सही समय पर अर्शदीप और सिराज को वापस गेंदबाजी पर लगाया। कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन था।



उन्होंने यह भी कहा कि पिच के मिजाज और भारतीय गेंदबाजों की रणनीति के कारण बल्लेबाजों के लिए अपनी लय पाना मुश्किल हो गया था। कीवी कप्तान ने कहा, पिच का बर्ताव थोड़ा अलग-अलग तरह का था। उन्होंने हमें काफी दबाव में रखा और बाउंस का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया।

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