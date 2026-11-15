{"_id":"6af9a86d07c5a71b450c16cf","slug":"aus-vs-eng-2nd-odi-australia-vs-england-2nd-odi-match-highlights-scorecard-and-result-updates-key-moments-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दूसरा वनडे: टॉम बैंटन का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर इंग्लैंड ने बराबर की सीरीज; कब होगा निर्णायक मैच?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को एडिलेड ओवल में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले को 135 रनों से अपने नाम किया। इस मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन ने 121 रनों की तूफानी पारी खेली। जीत के साथ मेहमान टीम तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच को सात विकेट से जीता था। अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच होबार्ट में 18 नवंबर को खेला जाएगा, जिसमें सीरीज के विजेता का फैसला होगा। इसके बाद दोनों देश 21 नवंबर से दो दिसंबर के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

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ग्रीन-रेनेशॉ भी नहीं दिला सके जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 44.3 ओवरों में महज 220 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 13 के स्कोर पर ट्रेविस हेड (7), कूपर कोनोली (0) और कप्तान मिचेल मार्श (2) के विकेट गंवाए, जिसके बाद 29 रन तक जोश इंगलिस (3) भी पवेलियन लौट गए। यहां से कैमरन ग्रीन ने मैट रेनेशॉ के साथ पांचवें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की, जबकि जैक एडवर्ड्स (17) के साथ छठे विकेट के लिए 42 रन जोड़े, लेकिन टीम को जीत के करीब लेकर नहीं जा सके। रेनेशॉ 6 चौकों के साथ 63 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ग्रीन ने 2 छक्कों के साथ 64 रन बनाए। विपक्षी खेमे से गस एटकिंसन ने 28 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि लियाम डॉसन और सैम करन को 2-2 विकेट हाथ लगे।

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