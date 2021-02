टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, हॉस्पिटल ले जाए गए शुभमन गिल, आज मैदान पर भी नहीं उतरेंगे

चेन्नई में भारतीय टीम जीत के मुहाने पर खड़ी है। चौथे दिन, मंगवार को ऑलआउट होते ही इंग्लैंड टेस्ट मैच गंवा देगा। इस तरह चार मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी है। दरअसल, दल के सबसे युवा खिलाड़ी और उदयमान बल्लेबाज शुभमन गिल चोटिल हो गए।

UPDATE - Shubman Gill sustained a blow on his left forearm while fielding on Day 3 of the 2nd Test. He has been taken for a precautionary scan. The BCCI Medical Team is assessing him. He won't be fielding today.#INDvENG pic.twitter.com/ph0GJsqpFi