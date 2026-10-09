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भारत के 249 रन पर भारी पड़े होप-रदरफोर्ड: WI के नाम टी20 का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज, संजू की मेहनत गई बेकार

Fri, 09 Oct 2026 11:30 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रांची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 09 Oct 2026 11:30 PM IST
सार

शाई होप की नाबाद शतकीय और शेरफेन रदरफोर्ड की अर्धशतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को छह विकेट से हरा दिया। रांची में भारत ने संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत पांच विकेट पर 249 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर 252 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

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IND vs WI 2nd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI

विस्तार
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संजू सैमसन की 82 रन की विस्फोटक पारी और श्रेयस अय्यर-तिलक वर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 249 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड की तूफानी पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को छह विकेट से हरा दिया। रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है।
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IND vs WI 2nd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
भारतीय टीम - फोटो : PTI
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 249 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने 252 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शाई होप 45 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाकर लौटे, जबकि रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
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IND vs WI 2nd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
सैमसन - फोटो : PTI
सैमसन ने 21 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। लगातार चार पारियों में कम स्कोर बनाने के बाद सैमसन ने शानदार वापसी करते हुए 41 गेंदों में 82 रन बनाए। उनकी पारी में नौ चौके और चार छक्के शामिल रहे। उन्होंने महज 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रिकॉर्ड की विराट कोहली के साथ बराबरी की।

सैमसन को ईशान किशन का बेहतरीन साथ मिला। इशान ने 22 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 97 रन जोड़े। भारतीय टीम ने पावरप्ले में एक विकेट पर 79 रन बना लिए थे, जबकि 11 ओवर के बाद स्कोर 139 रन पहुंच गया था। हालांकि, मध्य ओवरों में रोस्टन चेज ने लगातार दो ओवरों में ईशान किशन और शिवम दुबे को आउट कर भारत की रफ्तार पर लगाम लगाई। ईशान 43 रन बनाकर बोल्ड हुए, जबकि दुबे सात रन ही बना सके।
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श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI
अय्यर और तिलक ने आखिरी ओवरों में मचाया धमाल
मध्य ओवरों में विकेट गिरने के बावजूद भारत ने बड़े स्कोर की ओर बढ़ना जारी रखा। सैमसन 15वें ओवर में 82 रन बनाकर आउट हो गए। वह शतक से 18 रन दूर रह गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को मजबूती दी। अय्यर ने महज 18 गेंदों में 40 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में नाबाद 44 रन ठोके। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन की साझेदारी की। तिलक ने अंतिम ओवरों में लगातार तीन छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 249 रन बनाए। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर रहा। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि शमार स्प्रिंगर को दो विकेट मिले।

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मयंक यादव - फोटो : PTI
मयंक यादव ने झटके तीन विकेट
250 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम के तीन विकेट झटक लिए। कामिल पूरन चार रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेटमायर खाता भी नहीं खोल सके। मयंक ने छठे ओवर में कप्तान रोवमैन पॉवेल को 24 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। मयंक के शुरुआती झटकों के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 44 रन पर तीन विकेट हो गया। भारत की टीम मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद होप और रदरफोर्ड ने मैच का रुख पलट दिया।

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रोमारियो शेफर्ड और शाई होप - फोटो : PTI
होप और रदरफोर्ड की रिकॉर्ड साझेदारी
  • शुरुआती झटकों के बावजूद होप ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने महज 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर रदरफोर्ड ने भी भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
  • दोनों ने चौथे विकेट के लिए 120 रन जोड़े। रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें सात चौके और सात छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने वेस्टइंडीज को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में रदरफोर्ड को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक भारत के लिए वापसी करना मुश्किल हो चुका था।
  • होप ने एक छोर संभाले रखा और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए। उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। यह भारत के खिलाफ किसी वेस्टइंडीज बल्लेबाज का टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक रहा। होप की पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली और उन्होंने अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
  • वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में चार विकेट पर 252 रन बनाकर मुकाबला छह विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ टीम ने पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल किया। इस प्रारूप में सबसे बड़े सफल लक्ष्य का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रन का लक्ष्य हासिल किया था।
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