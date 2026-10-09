भारत के 249 रन पर भारी पड़े होप-रदरफोर्ड: WI के नाम टी20 का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज, संजू की मेहनत गई बेकार

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विज्ञापन संजू सैमसन की 82 रन की विस्फोटक पारी और श्रेयस अय्यर-तिलक वर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 249 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड की तूफानी पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को छह विकेट से हरा दिया। रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है।

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भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 249 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने 252 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शाई होप 45 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाकर लौटे, जबकि रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

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सैमसन ने 21 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। लगातार चार पारियों में कम स्कोर बनाने के बाद सैमसन ने शानदार वापसी करते हुए 41 गेंदों में 82 रन बनाए। उनकी पारी में नौ चौके और चार छक्के शामिल रहे। उन्होंने महज 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रिकॉर्ड की विराट कोहली के साथ बराबरी की।



सैमसन को ईशान किशन का बेहतरीन साथ मिला। इशान ने 22 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 97 रन जोड़े। भारतीय टीम ने पावरप्ले में एक विकेट पर 79 रन बना लिए थे, जबकि 11 ओवर के बाद स्कोर 139 रन पहुंच गया था। हालांकि, मध्य ओवरों में रोस्टन चेज ने लगातार दो ओवरों में ईशान किशन और शिवम दुबे को आउट कर भारत की रफ्तार पर लगाम लगाई। ईशान 43 रन बनाकर बोल्ड हुए, जबकि दुबे सात रन ही बना सके।

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अय्यर और तिलक ने आखिरी ओवरों में मचाया धमाल

मध्य ओवरों में विकेट गिरने के बावजूद भारत ने बड़े स्कोर की ओर बढ़ना जारी रखा। सैमसन 15वें ओवर में 82 रन बनाकर आउट हो गए। वह शतक से 18 रन दूर रह गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को मजबूती दी। अय्यर ने महज 18 गेंदों में 40 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में नाबाद 44 रन ठोके। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन की साझेदारी की। तिलक ने अंतिम ओवरों में लगातार तीन छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 249 रन बनाए। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर रहा। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि शमार स्प्रिंगर को दो विकेट मिले।

मयंक यादव ने झटके तीन विकेट

250 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम के तीन विकेट झटक लिए। कामिल पूरन चार रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेटमायर खाता भी नहीं खोल सके। मयंक ने छठे ओवर में कप्तान रोवमैन पॉवेल को 24 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। मयंक के शुरुआती झटकों के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 44 रन पर तीन विकेट हो गया। भारत की टीम मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद होप और रदरफोर्ड ने मैच का रुख पलट दिया।