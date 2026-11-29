भारत दौरे पर क्यों जरूरी हो सकते हैं लियोन?

ऑस्ट्रेलिया को अगले साल भारत के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है। यह सीरीज 21 जनवरी 2027 से नागपुर में शुरू होगी। बेली को उम्मीद है कि लियोन इस दौरे के लिए टीम का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत में उनका रिकॉर्ड, उनका अनुभव और वहां की परिस्थितियों की जानकारी काफी अहम है। भारत का दौरा करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसे देखते हुए उनका अनुभव टीम के लिए उपयोगी हो सकता है।'



चयनकर्ताओं ने फिलहाल लियोन को अपने भविष्य को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने की सलाह दी है। बेली ने कहा कि टीम से बाहर किए जाने की जानकारी देने के अलावा उन्होंने लियोन से यही कहा कि वह इस फैसले पर विचार करने के लिए समय लें और जल्दबाजी में संन्यास जैसा कोई निर्णय न करें। उन्होंने कहा, 'हमने उनके भविष्य को लेकर अभी कोई अंतिम बातचीत नहीं की। हम चाहते थे कि वह इस फैसले के बाद थोड़ा समय लें और किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न करें।'