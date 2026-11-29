भारत बनाम न्यूजीलैंड: जुरेल और गुरनूर की जोड़ी ने किया कमाल, द्रविड़-वेंकटेश का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 29 Nov 2026 09:24 AM IST
सार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ध्रुव जुरेल और गुरनूर बराड़ के बीच शानदार साझेदारी हुई। इस साझेदारी के दम पर ही भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा। जुरेल और बराड़ ने इस तरह द्रविड़ और वेंकटेश का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेगली ओवल के मैदान पर सीरीज का निर्णायक दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में भारत की पूरी टीम 246 रन बनाकर सिमट गई। ध्रुव जुरेल और गुरनूर बराड़ की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद का 27 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि, बढ़त लेने में सफल रही।
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जुरेल-गुरनूर की साझेदारी
जुरेल और गुरनूर ने मिलकर नौवें विकेट के लिए 64 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जिसके दम पर भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही। गुरनूर क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए। भारत की ओर से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह 9वें या 10वें विकेट के लिए की गई तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। जुरेल-गुरनूर ने इस मामले में राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1999 में न्यूजीलैंड में 9वें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सैयद किरमानी और शिवलाल यादव की जोड़ी है, जिन्होंने 1981 में 105 रनों की पार्टनरशिप की थी।
जुरेल और गुरनूर ने मिलकर नौवें विकेट के लिए 64 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जिसके दम पर भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही। गुरनूर क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए। भारत की ओर से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह 9वें या 10वें विकेट के लिए की गई तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। जुरेल-गुरनूर ने इस मामले में राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1999 में न्यूजीलैंड में 9वें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सैयद किरमानी और शिवलाल यादव की जोड़ी है, जिन्होंने 1981 में 105 रनों की पार्टनरशिप की थी।
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जुरेल ने किस मामले में किरमानी को पीछे छोड़ा?
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट में नंबर सात या उससे नीचे की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए जुरेल ने दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने इस मामले में सैयद किरमानी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1981 में 78 रन बनाए थे। इस सूची में पहले पायदान पर अंजिक्य रहाणे हैं, जिन्होंने 2014 में 118 रनों की लाजवाब पारी खेली थी।
जुरेल ने आकाश दीप के साथ मिलकर भी आठवें विकेट के लिए अहम 46 रन जोड़े। आकाश ने इस साझेदारी में 4 चौकों की मदद से 29 रनों का योगदान दिया। जुरेल ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए और वह भारत की तरफ से आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। जुरेल ने अपनी पारी में 14 चौके लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज की जुझारू पारी के बूते भारतीय टीम 246 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि, पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड ने 110 रनों की बढ़त हासिल की।
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट में नंबर सात या उससे नीचे की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए जुरेल ने दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने इस मामले में सैयद किरमानी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1981 में 78 रन बनाए थे। इस सूची में पहले पायदान पर अंजिक्य रहाणे हैं, जिन्होंने 2014 में 118 रनों की लाजवाब पारी खेली थी।
जुरेल ने आकाश दीप के साथ मिलकर भी आठवें विकेट के लिए अहम 46 रन जोड़े। आकाश ने इस साझेदारी में 4 चौकों की मदद से 29 रनों का योगदान दिया। जुरेल ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए और वह भारत की तरफ से आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। जुरेल ने अपनी पारी में 14 चौके लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज की जुझारू पारी के बूते भारतीय टीम 246 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि, पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड ने 110 रनों की बढ़त हासिल की।