{"_id":"6a8dd0c5b434d5221207afae","slug":"ind-vs-sl-colombo-test-day-4-weather-update-and-report-know-details-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट: चौथे दिन भी बारिश का साया, क्या श्रीलंका बचा पाएगा फॉलोऑन? जानिए मौसम का हाल","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बारिश लगातार खलल डाल रही है। मुकाबले के पहले तीन दिन मौसम की वजह से खेल प्रभावित हुआ और अब चौथे दिन भी बारिश मैच का रोमांच बिगाड़ सकती है। कोलंबो में बुधवार को दिनभर रुक-रुककर बारिश होने की संभावना जताई गई है।

श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा

चौथे दिन श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाने उतरेगी। मेजबान टीम के सामने फिलहाल फॉलोऑन बचाने की चुनौती है। श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने के लिए 39 रन और बनाने हैं, जबकि उसके सिर्फ दो विकेट शेष हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर और लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद थे। ऐसे में चौथे दिन श्रीलंकाई टीम की पहली कोशिश बाकी बचे दो विकेटों के साथ फॉलोऑन का खतरा टालने की होगी।

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97 फीसदी बारिश की संभावना

एक्यूवेदर के मुताबिक, बुधवार को कोलंबो में बारिश की संभावना 97 फीसदी है। ऐसे में मैच के दौरान कई बार बारिश के कारण खेल रुकने की आशंका बनी हुई है। मंगलवार को भी बारिश की संभावना 96 फीसदी थी। हालांकि, बारिश के बावजूद कुछ समय तक खेल जारी रहा, लेकिन अतिरिक्त समय को छोड़ दें तो करीब एक घंटे का खेल प्रभावित हुआ था।

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सुबह से शाम तक ऐसा रहेगा मौसम

चौथे दिन के लिए घंटेवार मौसम पूर्वानुमान भी क्रिकेट फैंस के लिए ज्यादा राहत देने वाला नहीं है। सुबह 6 बजे: बारिश की संभावना 85 फीसदी

सुबह 9 बजे: 75 फीसदी

सुबह 11 बजे: 75 फीसदी

दोपहर 12 बजे: 68 फीसदी

दोपहर 1 बजे: 49 फीसदी

दोपहर 2 बजे: 56 फीसदी

दोपहर 3 बजे: 63 फीसदी

शाम 4 बजे: 45 फीसदी

शाम 5 बजे: 53 फीसदी

शाम 6 बजे: 45 फीसदी यानी दिन के अधिकांश हिस्से में बारिश का खतरा बना रहेगा। खासकर सुबह के समय बारिश की संभावना अधिक है, जिससे निर्धारित समय पर खेल शुरू होने को लेकर भी चिंता बनी हुई है। चौथे दिन के लिए घंटेवार मौसम पूर्वानुमान भी क्रिकेट फैंस के लिए ज्यादा राहत देने वाला नहीं है।यानी दिन के अधिकांश हिस्से में बारिश का खतरा बना रहेगा। खासकर सुबह के समय बारिश की संभावना अधिक है, जिससे निर्धारित समय पर खेल शुरू होने को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

भारत ने 503/9 पर घोषित की पारी

इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर घोषित की। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, जबकि ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की शानदार पारियां खेलीं। श्रीलंका की ओर से असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सात विकेट गंवाकर 265 रन बना लिए थे। भारत की ओर से मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन-तीन विकेट लिए हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली है।