{"_id":"6a8da59fde78caf9e80fb9fc","slug":"ind-vs-sl-morne-morkel-shares-rishabh-pants-health-update-know-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट: क्या चौथे दिन विकेटकीपिंग करेंगे ऋषभ पंत? चोट पर मोर्ने मोर्कल ने दिया बड़ा अपडेट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मंगलवार को बताया कि पंत के कंधे पर लगी चोट के कारण वह बुरी तरह चोटिल हैं और उनकी मूवमेंट भी प्रभावित हुई है। हालांकि, टीम को उम्मीद है कि पंत टेस्ट के चौथे दिन फिर से विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

तीसरे दिन नहीं की पूरी विकेटकीपिंग

पंत ने दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लगने के बाद तीसरे दिन पूरे समय विकेटकीपिंग नहीं की। उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे मोर्चा संभाला। पंत ड्रेसिंग रूम में हाथ पर पट्टी बांधे नजर आए। मोर्ने मोर्कल ने बताया कि पंत ने मंगलवार सुबह जब वार्म-अप करने की कोशिश की तो उनकी मूवमेंट कुछ हद तक सीमित थी। उन्होंने कहा, 'ऋषभ के कंधे पर चोट लगी है और वह काफी बुरी तरह चोटिल हैं। आज सुबह वार्म-अप के दौरान उनकी मूवमेंट थोड़ी प्रतिबंधित थी। हम रातभर उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे और उम्मीद है कि वह कल हमारे लिए विकेट के पीछे मौजूद होंगे।'

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टीम के लिए पंत का विकेट के पीछे होना अहम

मोर्ने मोर्कल ने पंत की खेल को पढ़ने की क्षमता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकेट के पीछे पंत की मौजूदगी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वह खेल की परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं।

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कुलदीप यादव के चयन पर भी दिया अपडेट

मोर्ने मोर्कल ने यह भी संकेत दिया कि अगर कुलदीप यादव वायरल फीवर की चपेट में नहीं आते तो दूसरे टेस्ट के लिए उनके नाम पर चयन के दौरान जरूर विचार किया जाता। उन्होंने कहा कि कुलदीप का नाम चयन की चर्चा में होता, लेकिन अंतिम फैसला उनका नहीं है। बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को बताया था कि गॉल टेस्ट के बाद वायरल फीवर होने के कारण कुलदीप को कोलंबो टेस्ट के लिए चयन में नहीं रखा गया।

श्रीलंका के खिलाफ जल्द विकेट लेने की कोशिश

भारत की नजर अब चौथे दिन श्रीलंका के बचे हुए दो विकेट जल्द हासिल करने पर है। मोर्कल ने कहा कि टीम की कोशिश शुरुआती सफलता हासिल करने की होगी, ताकि भारत अपनी बढ़त बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को लगातार अच्छी गेंदें डालने और साझेदारी में गेंदबाजी करने पर ध्यान देना होगा। भारत के पहली पारी में 500 रन के स्कोर को उन्होंने टीम के लिए फायदेमंद बताया।