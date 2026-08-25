फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट: क्या चौथे दिन विकेटकीपिंग करेंगे ऋषभ पंत? चोट पर मोर्ने मोर्कल ने दिया बड़ा अपडेट

Tue, 25 Aug 2026 07:56 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 25 Aug 2026 07:56 PM IST
सार

ऋषभ पंत कंधे की चोट के कारण तीसरे दिन विकेटकीपिंग नहीं कर सके और उनकी मूवमेंट भी प्रभावित हुई। मोर्ने मोर्कल ने उम्मीद जताई है कि पंत चौथे दिन विकेट के पीछे वापसी कर सकते हैं।

विज्ञापन
IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
ऋषभ पंत हुए चोटिल - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मंगलवार को बताया कि पंत के कंधे पर लगी चोट के कारण वह बुरी तरह चोटिल हैं और उनकी मूवमेंट भी प्रभावित हुई है। हालांकि, टीम को उम्मीद है कि पंत टेस्ट के चौथे दिन फिर से विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
विज्ञापन

IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
ऋषभ पंत हुए चोटिल - फोटो : ANI
तीसरे दिन नहीं की पूरी विकेटकीपिंग
पंत ने दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लगने के बाद तीसरे दिन पूरे समय विकेटकीपिंग नहीं की। उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे मोर्चा संभाला। पंत ड्रेसिंग रूम में हाथ पर पट्टी बांधे नजर आए। मोर्ने मोर्कल ने बताया कि पंत ने मंगलवार सुबह जब वार्म-अप करने की कोशिश की तो उनकी मूवमेंट कुछ हद तक सीमित थी। उन्होंने कहा, 'ऋषभ के कंधे पर चोट लगी है और वह काफी बुरी तरह चोटिल हैं। आज सुबह वार्म-अप के दौरान उनकी मूवमेंट थोड़ी प्रतिबंधित थी। हम रातभर उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे और उम्मीद है कि वह कल हमारे लिए विकेट के पीछे मौजूद होंगे।'
विज्ञापन
विज्ञापन

IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
ऋषभ पंत हुए चोटिल - फोटो : ANI
टीम के लिए पंत का विकेट के पीछे होना अहम
मोर्ने मोर्कल ने पंत की खेल को पढ़ने की क्षमता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकेट के पीछे पंत की मौजूदगी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वह खेल की परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं।
विज्ञापन

IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
कुलदीप यादव - फोटो : ANI
कुलदीप यादव के चयन पर भी दिया अपडेट
मोर्ने मोर्कल ने यह भी संकेत दिया कि अगर कुलदीप यादव वायरल फीवर की चपेट में नहीं आते तो दूसरे टेस्ट के लिए उनके नाम पर चयन के दौरान जरूर विचार किया जाता। उन्होंने कहा कि कुलदीप का नाम चयन की चर्चा में होता, लेकिन अंतिम फैसला उनका नहीं है। बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को बताया था कि गॉल टेस्ट के बाद वायरल फीवर होने के कारण कुलदीप को कोलंबो टेस्ट के लिए चयन में नहीं रखा गया।

IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : PTI
श्रीलंका के खिलाफ जल्द विकेट लेने की कोशिश
भारत की नजर अब चौथे दिन श्रीलंका के बचे हुए दो विकेट जल्द हासिल करने पर है। मोर्कल ने कहा कि टीम की कोशिश शुरुआती सफलता हासिल करने की होगी, ताकि भारत अपनी बढ़त बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को लगातार अच्छी गेंदें डालने और साझेदारी में गेंदबाजी करने पर ध्यान देना होगा। भारत के पहली पारी में 500 रन के स्कोर को उन्होंने टीम के लिए फायदेमंद बताया।

IND VS SL: Morne Morkel shares Rishabh Pants health update know
भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : PTI
श्रीलंका ने आखिरी समय में किया संघर्ष
श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूषा, केशरा नुवंथा और लाहिरू कुमारा ने देर से संघर्ष किया और साझेदारी बनाकर भारतीय गेंदबाजों को कुछ देर रोके रखा। मोर्कल ने इसे क्रिकेट का हिस्सा बताते हुए कहा कि पिच पर गेंद के नरम होने के साथ गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त उछाल और तेजी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अब भारत की नजर चौथे दिन जल्द से जल्द श्रीलंका की पारी समेटने और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर होगी। वहीं, भारतीय टीम और प्रशंसकों की निगाहें पंत की फिटनेस पर रहेंगी और उम्मीद होगी कि वह चौथे दिन विकेट के पीछे वापसी करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed