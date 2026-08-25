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मैदान पर वापसी: अनाया बांगड़ ने कहा- अब ऑस्ट्रेलिया में एलीट क्रिकेट खेल सकती हूं, डब्ल्यूबीबीएल पर भी की बात

Tue, 25 Aug 2026 07:35 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 25 Aug 2026 07:35 PM IST
सार

अनाया बांगड़ ने कहा है कि वह मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने के लिए पात्र हैं और डब्ल्यूबीबीएल में जगह बनाने का लक्ष्य रखती हैं। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस फिटनेस, स्किल्स और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर खुद को डब्ल्यूबीबीएल फ्रेंचाइजी के सामने साबित करने पर है।

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Anaya Bangar Says She Can Pursue Elite Women’s Cricket in Australia From 2027
अनाया बांगड़ - फोटो : Instagram

विस्तार
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भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ ने दावा किया है कि अब वह मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने के लिए पात्र हैं। अगर वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर अपने प्रदर्शन से प्रभावित करती हैं, तो उनके लिए विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) में खेलने का रास्ता भी खुल सकता है। अनाया ने कहा कि क्रिकेट में वापसी की संभावना उनके लिए बेहद भावुक पल है। ट्रांजिशन के बाद उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा था और एक समय उन्हें लगा था कि उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया है।
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Anaya Bangar Says She Can Pursue Elite Women’s Cricket in Australia From 2027
अनाया बांगड़ - फोटो : Instagram
'मुझे लगा था कि मैंने क्रिकेट हमेशा के लिए खो दिया'
बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में अनाया ने कहा कि क्रिकेट बचपन से ही उनकी पहचान का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में दोबारा मैदान पर उतरने की संभावना उनके लिए सिर्फ किसी महिला लीग में खेलने का मौका नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा खेल में लौटने का अवसर है। उन्होंने कहा, 'मैं अब मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में विमेंस बिग बैश लीग खेलने के लिए पात्र हूं। मेरे लिए यह बेहद भावुक पल है, क्योंकि एक समय मुझे सच में लगा था कि मैंने क्रिकेट हमेशा के लिए खो दिया है।' अनाया के मुताबिक, ट्रांजिशन के बाद क्रिकेट से दूर होना उनके जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक था। अब उनका लक्ष्य प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर खुद को एक बार फिर साबित करना है।
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Anaya Bangar Says She Can Pursue Elite Women’s Cricket in Australia From 2027
अनाया बांगड़ - फोटो : Instagram
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नीति से खुला रास्ता
  • ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की ट्रांसजेंडर और जेंडर-डाइवर्स खिलाड़ियों को लेकर समावेशी नीति है।
  • इसकी गाइडलाइंस में कम्युनिटी क्रिकेट और एलीट क्रिकेट के बीच अंतर किया गया है और डब्ल्यूबीबीएल को एलीट प्रतियोगिता के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
  • अनाया का कहना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दी है।
  • हालांकि, डब्ल्यूबीबीएल में जगह मिलना अभी तय नहीं है।
  • उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य खुद को शारीरिक और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि किसी डब्ल्यूबीबीएल फ्रेंचाइजी की नजर में वह चयन की दावेदार बन सकें।
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Anaya Bangar Says She Can Pursue Elite Women’s Cricket in Australia From 2027
अनाया बांगड़ - फोटो : Instagram
सिर्फ पात्रता से नहीं मिलेगी डब्ल्यूबीबीएल में जगह
  • डब्ल्यूबीबीएल में विदेशी खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग और ड्राफ्ट की व्यवस्था है।
  • ऐसे में अनाया के लिए पात्र होना पहला कदम है, लेकिन असली चुनौती मैदान पर प्रदर्शन करके किसी फ्रेंचाइजी को प्रभावित करना होगी।
  • उन्होंने कहा, 'मुझे अभी भी किसी फ्रेंचाइजी को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं उनकी टीम में योगदान दे सकती हूं।'
  • अनाया इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई लीग क्रिकेट में वापसी, नियमित ट्रेनिंग और अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स पर काम करने की योजना बना रही हैं। उनका फोकस बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और फिटनेस चारों क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने पर है।

Anaya Bangar Says She Can Pursue Elite Women’s Cricket in Australia From 2027
अनाया बांगड़ - फोटो : Instagram
2027 में डब्ल्यूबीबीएल का लक्ष्य
अनाया का अंतिम लक्ष्य 2027 में डब्ल्यूबीबीएल में खेलने का मौका हासिल करना है। इसके लिए वह पहले प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर अपनी लय और फिटनेस हासिल करना चाहती हैं। उनके लिए फिलहाल समीकरण साफ है पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में वापसी, फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन और उसके बाद डब्ल्यूबीबीएल फ्रेंचाइजी का भरोसा हासिल करना।

अगर वह इस सफर में सफल होती हैं, तो डब्ल्यूबीबीएल में उनकी संभावित एंट्री ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए एलीट महिला क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन सकती है। हालांकि, मार्च 2027 से खेलने की पात्रता का दावा अपने आप में डब्ल्यूबीबीएल कॉन्ट्रैक्ट या चयन की गारंटी नहीं है; अंतिम फैसला फ्रेंचाइजी चयन और लागू प्रतियोगिता नियमों के तहत ही होगा।
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