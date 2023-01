{"_id":"63b55593a31201783c3b4e58","slug":"ind-vs-sl-1st-t20-sanju-samson-s-bat-did-not-work-left-important-catch-reaction-of-captain-hardik-pandya","type":"story","status":"publish","title_hn":"IND vs SL T20: नहीं चला संजू सैमसन का बल्ला, छोड़ा महत्वपूर्ण कैच, ऐसा था कप्तान हार्दिक पांड्या का रिएक्शन","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुंबई में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मैच में दो रन से जीत हासिल की। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 162 रन बनाए थे। संजू सैमसन को इस मैच में मौका मिला, लेकिन वह फेल रहे और सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हुए।



इसके अलावा फील्डिंग के दौरान भी सैमसन ने एक कैच ड्रॉप किया, जिसकी वजह से वह अब ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। इससे पहले जब तक सैमसन को टीम में नहीं लिया जाता था तो फैंस सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे थे, लेकिन एक मैच में विफल होने पर ही वह अब सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के हत्थे चढ़ गए।

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि संजू को जब मौका मिलता है तो वह उसे नहीं भुना पते, वहीं कुछ ने लिखा की एक मौका न भुना पाने का मतलब ये नहीं होता की आप टैलेंट पर ही शक करने लगें। सैमसन बड़े शॉट के चक्कर में थर्ड मैन पर दिलशान मदुशंका को कैच दे बैठे। वहीं, श्रीलंकाई पारी के दौरान हार्दिक पांड्या की गेंद पर पाथुम निसांका ने हवा में शॉट खेला।



इस पर मिड ऑफ में खड़े सैमसन से कैच छूट गया। इस पर हार्दिक मुस्कुराते हुए सैमसन की तरफ देखे। हालांकि, इस रिएक्शन के लिए हार्दिक की तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि कप्तान ऐसा ही होना चाहिए, जो अपने खिलाड़ियों को डांटे फटकारे नहीं। रोहित शर्मा की इस मामले में खूब आलोचना हुई थी।

2022 will also be remembered for a great fighting spirit, passion, dedication and commitment of Sanju Samson🔥❤️. #SanjuSamson pic.twitter.com/k5WFdxJsbP — Roshmi (@RoshmiCric) January 2, 2023

One failure doesn't change the fact that still you're the best Indian batsmen. We all are with you comeback stronger Sanju 💖#SanjuSamson



POV: Waterless guys pic.twitter.com/PAxnGPUK1l — Viratian Tweetz (@eraofKingVirat) January 3, 2023

