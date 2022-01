{"_id":"61e1016b83af4a31872aa56c","slug":"ind-vs-sa-drs-controversy-social-media-reaction-of-angry-indian-fans-wasim-jaffer-and-akash-chopra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IND vs SA DRS Controversy: विवादित डीआरएस पर भारतीय फैंस ने जमकर निकाला गुस्सा, वसीम जाफर और आकाश चोपड़ा भी हैरान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार डीन एल्गर के विवादित डीआरएस पर आकाश चोपड़ा और वसीम जाफर सहित कई भारतीय फैंस ने हैरानी जताई है। कुछ लोगों ने हॉकआई तकनीकी का मजाक भी बनाया है।



भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में विवादित डीआरएस का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर के रिव्यू का वीडियो देखने के बाद लगातार भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं। वसीम जाफर और आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस मामले पर हैरानी जताई है। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि डीन एल्गर के घुटने में लगने वाली गेंद स्टंप्स के ऊपर से कैसे जा सकती है। इसके बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और हॉक आई तकनीकी का मजाक भी बनाया है।



वसीम जाफर ने कहा कि उनका कहना है कि तकनीकी 99 फीसदी सही है, लेकिन आज हमें बचा हुआ एक फीसदी हिस्सा देखने को मिला।





पवन कुमार नाम के एक यूजर ने अपने ही अंदाज में हॉकआई तकनीकी का मजाक बनाया।





वहीं आकाश चोपड़ा ने कहा कि इस सीरीज में दो डीआरएस के फैसले उनकी समझ से बाहर थे। पहला जब पहले टेस्ट में मयंक अग्रवाल के पैर में लगने वाली गेंद स्टंप में जाकर टकराई थी और दूसरा जब तीसरे टेस्ट में डीन एल्गर के पैर में लगने वाली गेंद स्टंप्स के ऊपर से चली गई।



क्या है मामला ?

केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी का 21वां ओवर अश्विन कर रहे थे, जब उनकी गेंद डीन एल्गर के पैर में जाकर लगी और भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। एल्गर ने अपने साथी खिलाड़ी कीगन पीटरसन से कुछ बात की और अंपायर के फैसले को चुनौती दी। रीप्ले में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हॉक आई तकनीकि ने गेंद को स्टंप के ऊपर जाता दिखाया तो अफ्रीकी टीम के अलावा कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाया। रीप्ले देखने के बाद खुद अंपायर के मुंह से निकला "यह असंभव है।"



यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। ओवर खत्म होने के बाद अश्विन ने स्टंप माइक में आकर कहा कि आपको केपटाउन में जीतने का कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए था। बाद में विराट कोहली, लोकेश राहुल और ऋषभ पंत ने भी स्टंप माइक के पास आकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अब भारतीय फैंस भी इस मामले में सोशल मीडिया में अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं।











विवादित डीआरएस के बाद भारतीय खिलाड़ियों और अफ्रीकी बल्लेबाजों के बीच काफी बातचीत हुई।



विस्तार

विज्ञापन

You know how they say technology is 99% accurate. Well today we saw the other 1%. #SAvIND pic.twitter.com/v9BvpGP8TL — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 13, 2022

Elgar (not) LBW Ashwin! pic.twitter.com/BMnifn2sfD — Pavan Kumar Allada (@pavankumar_apk) January 13, 2022

Can’t wrap my head around the ball-tracking technology for two dismissals in this series —how did Mayank Agarwal’s didn’t miss in the first Twst. And how did this one against Elgar’s miss? Bewildered 😳 #SavInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 13, 2022

Even Erasmus said - that's impossible. How can #Elgar survives! 🤔The first impression shows that ball clearly hitting the stumps but review shows that ball would have gone over the stumps. #ViratKohli is deeply frustrated.#INDvsSA #Ashwin#SAvIND pic.twitter.com/wkRH2KzTAi — 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 𝗔𝗴𝗻𝗶𝗵𝗼𝘁𝗿𝗶🇮🇳 (@Sachin10fans) January 13, 2022

"How can that miss the stumps? He's Dean Elgar, not Marco Jansen". - Sunil Gavaskar. pic.twitter.com/vqZD1RNuW1 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 13, 2022

I'm chirping for 13 years now, do you think you can stop me now virat to elgar😂 #viratkholi

Never ever dare to mess With Him

He is just in badphase When ever He comes back that day I will answer all of u

ComeBack 👑 ASAP pic.twitter.com/NyPC6jQ5nP — 🔥 (@BeingDope_007) January 13, 2022

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में विवादित डीआरएस का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर के रिव्यू का वीडियो देखने के बाद लगातार भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं। वसीम जाफर और आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस मामले पर हैरानी जताई है। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि डीन एल्गर के घुटने में लगने वाली गेंद स्टंप्स के ऊपर से कैसे जा सकती है। इसके बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और हॉक आई तकनीकी का मजाक भी बनाया है।वसीम जाफर ने कहा कि उनका कहना है कि तकनीकी 99 फीसदी सही है, लेकिन आज हमें बचा हुआ एक फीसदी हिस्सा देखने को मिला।पवन कुमार नाम के एक यूजर ने अपने ही अंदाज में हॉकआई तकनीकी का मजाक बनाया।वहीं आकाश चोपड़ा ने कहा कि इस सीरीज में दो डीआरएस के फैसले उनकी समझ से बाहर थे। पहला जब पहले टेस्ट में मयंक अग्रवाल के पैर में लगने वाली गेंद स्टंप में जाकर टकराई थी और दूसरा जब तीसरे टेस्ट में डीन एल्गर के पैर में लगने वाली गेंद स्टंप्स के ऊपर से चली गई।केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी का 21वां ओवर अश्विन कर रहे थे, जब उनकी गेंद डीन एल्गर के पैर में जाकर लगी और भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। एल्गर ने अपने साथी खिलाड़ी कीगन पीटरसन से कुछ बात की और अंपायर के फैसले को चुनौती दी। रीप्ले में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हॉक आई तकनीकि ने गेंद को स्टंप के ऊपर जाता दिखाया तो अफ्रीकी टीम के अलावा कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाया। रीप्ले देखने के बाद खुद अंपायर के मुंह से निकला "यह असंभव है।"यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। ओवर खत्म होने के बाद अश्विन ने स्टंप माइक में आकर कहा कि आपको केपटाउन में जीतने का कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए था। बाद में विराट कोहली, लोकेश राहुल और ऋषभ पंत ने भी स्टंप माइक के पास आकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अब भारतीय फैंस भी इस मामले में सोशल मीडिया में अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं।विवादित डीआरएस के बाद भारतीय खिलाड़ियों और अफ्रीकी बल्लेबाजों के बीच काफी बातचीत हुई।