क्या क्लीन स्वीप से बच पाएगा पाकिस्तान?: 449 पर ऑलआउट हुई टीम, जीत के लिए इंग्लैंड के सामने 130 रन का लक्ष्य

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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट एजबेस्टन में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी पारी 449 रन पर समाप्त हुई। इसी के साथ इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य है। इंग्लैंड पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। विज्ञापन



दूसरी पारी में पहली बार दिखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों का दम

पूरी टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के बल्लेबाज दूसरी पारी में पहली बार बेहतर लय में नजर आए। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद अजान अवैस और शान मसूद ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। अजान अवैस 59 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शान मसूद और बाबर आजम ने मोर्चा संभाला और चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े। विज्ञापन

शतक से पांच रन दूर रह गए शान मसूद

शान मसूद शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन सिर्फ पांच रन से चूक गए। वह 95 रन बनाकर आउट हुए। वहीं बाबर आजम ने 103 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली। उन्हें जोश टंग ने अपना शिकार बनाया। सऊद शकील ने 29 रन बनाए, जबकि गाजी गोरी 16 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद इमरान रंधावा के बल्ले से सिर्फ चार रन आए।



डेब्यू में रजाउल्लाह का तूफानी अंदाज

इसके बाद रजाउल्लाह और मोहम्मद अब्बास ने पारी को संभालते हुए शानदार साझेदारी की। दोनों ने 123 गेंदों पर 121 रन जोड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। डेब्यू टेस्ट खेल रहे रजाउल्लाह ने सिर्फ 63 गेंदों में 81 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और नौ छक्के लगाए। मोहम्मद अब्बास ने 67 गेंदों पर 42 रन का योगदान दिया। मोहम्मद अली चार रन बनाकर आउट हुए।