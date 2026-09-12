फातिमा सना का टूटा दिल: श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद छलक पड़े आंसू; एशिया कप से बाहर होने पर फूट-फूटकर रोईं

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पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में टीम को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मैच खत्म होते ही फातिमा सना मैदान पर अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकीं और फूट-फूटकर रो पड़ीं। विज्ञापन



फातिमा ने इस मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले नाबाद 47 रन की पारी खेली और फिर गेंदबाजी में चार विकेट चटकाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, लेकिन टीम की हार का दर्द उनकी इस उपलब्धि पर भारी पड़ा। विज्ञापन

Fatima Sana gave everything yesterday, first she scored 47 not out and then took 4 wickets, but still Pakistan lost the semi final by 4 wickets विज्ञापन विज्ञापन



Remove Fatima Sana from this team and then see, this Pakistan team is nothing without her pic.twitter.com/mnx8t8zhoM — Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) September 12, 2026 फातिमा ने इस मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले नाबाद 47 रन की पारी खेली और फिर गेंदबाजी में चार विकेट चटकाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, लेकिन टीम की हार का दर्द उनकी इस उपलब्धि पर भारी पड़ा।

प्लेयर ऑफ द मैच बनीं, फिर भी छलके आंसू

फातिमा सना ने 47 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ चार विकेट भी लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाने का गम उनके चेहरे पर साफ नजर आया। मैच के बाद फातिमा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी यह तस्वीर मुकाबले के सबसे भावुक पलों में से एक बन गई।



फील्डिंग की गलतियों को बताया हार की वजह

मैच के बाद फातिमा सना ने माना कि फील्डिंग में हुई गलतियों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 130 रन का स्कोर बचाया जा सकता था, लेकिन टीम को बल्लेबाजी में भी सुधार करने की जरूरत है। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप सेमीफाइनल में यह लगातार तीसरी जीत है। अब 13 सितंबर को फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा।

मुश्किल वक्त में कप्तान ने संभाली पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई थी। ऐसे समय में फातिमा सना ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 36 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए। गर्मी के बीच फातिमा को क्रैम्प्स की परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। तुबा हसन के साथ मिलकर उन्होंने पारी के आखिरी चार ओवरों में तेजी से रन जुटाए और पाकिस्तान को 130/6 के स्कोर तक पहुंचाया।



Fatima Sana Aunty ka plane udne se phle hi gir Jaa rha hai 😭😭

kal to Srilankan Women's team ne thok di https://t.co/bN3nM9RFTM pic.twitter.com/jOdMnM6pnW — Arya Ek Deewanah (@arya_ekdeewana1) September 12, 2026



पहले ही ओवर में दो बड़े विकेट

130 रन का बचाव करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत गेंदबाजी में भी शानदार रही। कप्तान फातिमा सना ने अपने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू और संजना कविंदी को पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका के चार विकेट महज 33 रन पर गिर चुके थे। इस समय पाकिस्तान की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी और मुकाबला उसके पक्ष में जाता दिख रहा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई थी। ऐसे समय में फातिमा सना ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 36 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए। गर्मी के बीच फातिमा को क्रैम्प्स की परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। तुबा हसन के साथ मिलकर उन्होंने पारी के आखिरी चार ओवरों में तेजी से रन जुटाए और पाकिस्तान को 130/6 के स्कोर तक पहुंचाया।130 रन का बचाव करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत गेंदबाजी में भी शानदार रही। कप्तान फातिमा सना ने अपने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू और संजना कविंदी को पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका के चार विकेट महज 33 रन पर गिर चुके थे। इस समय पाकिस्तान की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी और मुकाबला उसके पक्ष में जाता दिख रहा था।