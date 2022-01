VIDEO: स्लेजिंग के बाद बुमराह ने रबाडा को जड़ा छक्का, लोगों ने दिलाई एंडरसन की याद, वसीम जाफर ने दक्षिण अफ्रीका को चेताया

You have chosen the wrong man to fight with.#bumrah

Get ready dear SA,he is going to rip apart that batting line up.#INDvsSA#FightwithMarcojansen pic.twitter.com/DpH1H09Xiz — Gandhi ji (@Gandhi_Bro_) January 5, 2022

I'm all set for Bumrah to end Jansen in the next innings. Need Anderson vibes again. — Heisenberg ☢ (@internetumpire) January 5, 2022

Marco Jansen should call to Anderson after this innings for preparation against Bumrah. #SAvIND — Silly Point (@FarziCricketer) January 5, 2022

jansen coming out to bat against bumrah in their 2nd innings pic.twitter.com/Wx58tVAh0s — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) January 5, 2022

जेनसेन द्वारा बुमराह की स्लेजिंग के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एंडरसन को याद करना शुरू कर दिया। लोग यहां दक्षिण अफ्रीका और जेनसेन को चेतावनी देते हुए इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन के मामले को याद करने लगे। कुछ फैंस ने भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत द्वारा दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज आंद्रे नेल को जड़े छक्के को भी याद किया।