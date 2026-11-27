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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत के लिए शुरुआती दिन मिलाजुला रहा। पहले और तीसरे सत्र में जहां न्यूजीलैंड ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया, वहीं दूसरे सत्र में भारत का दबदबा देखने को मिला। दिन के खेल की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 246 रन बनाए हैं। स्टंप्स के समय टॉम ब्लंडेल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 62 रन की अविजित साझेदारी हो चुकी है।

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प्लेइंग-11 में हुए कितने बदलाव?

इससे पहले, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को शामिल किया गया। उन्हें बुमराह ने टेस्ट डेब्यू कैप सौंपी। गुरनूर ने इस फैसले को सही साबित करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने डेवोन कॉनवे को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। आउट होने से पहले कॉनवे ने कप्तान टॉम लाथम के साथ 77 रन की ओपनिंग साझेदारी निभाई। कॉनवे 79 गेंद में चार चौके की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अपने करियर का पहला टेस्ट खेल रहे गुरनूर ने भारत को पहली सफलता दिलाई।

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दूसरे सत्र में भारतीय गेंदबाजों का दिखा दम

लंच ब्रेक के बाद भारतीय गेंदबाज पूरी तरह न्यूजीलैंड पर भारी नजर आए। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में तीन विकेट गंवाए। भारतीय गेंदबाजों ने महज 13 मिनट के अंदर तीन विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया। न्यूजीलैंड को लगातार तीन ओवर में तीन झटके लगे। ये तीनों झटके न्यूजीलैंड को 110 के स्कोर पर लगे। कीवियो को 110 के स्कोर पर दूसरा झटका कप्तान टॉम लाथम के रूप में लगा। लाथम को दिन के पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू के फैसले को चुनौती देकर अपना विकेट बचाने में सफलता मिली। इसके बाद उन्हें एक और जीवनदान मिला, जब दूसरी स्लिप में खड़े केएल राहुल ने उनका अपेक्षाकृत आसान कैच छोड़ दिया। इसका फायदा उठाते हुए लाथम ने टेस्ट करियर का 32वां अर्धशतक जड़ा। वह 128 गेंद में छह चौके की मदद से 59 रन बनाकर 42वें ओवर में आकाश दीप की गेंद पर आउट हुए।



फिर 43वें ओवर में अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेजा। निकोल्स 16 रन बना सके। इसके बाद 44वें ओवर में एक बार फिर आकाश ने विकेट झटका। उन्होंने रचिन रवींद्र को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। इस तरह न्यूजीलैंड ने टी ब्रेक तक चार विकेट गंवा दिए थे। तीसरे सत्र में डेरिल मिचेल को वॉशिंगटन सुंदर ने जुरेल के हाथों कैच कराया। मिचेल 31 रन बना सके। मिचेल ने ब्लंडेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी निभाई। मिचेल के विकेट के बाद से फिलिप्स और ब्लंडेल ने सूझबूझ वाला खेल दिखाया और कोई झटका नहीं लगने दिया।

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