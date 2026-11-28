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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। लगातार दूसरे मुकाबले में बाहर बैठने के बाद सिराज के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सिराज की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि टीम मैनेजमेंट के इस रवैये से सिराज का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

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डब्ल्यूटीसी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं सिराज

सिराज मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं। उन्होंने 11 मैचों में 43 विकेट हासिल किए हैं। साल 2025 के मध्य में इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रही टेस्ट सीरीज में भी सिराज ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद न्यूजीलैंड दौरे पर उन्हें अब तक दोनों टेस्ट मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है।



अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिराज का समर्थन करते हुए कहा, जो संदेश सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सिराज अब प्लेइंग-11 में शामिल होने के लायक नहीं समझे जा रहे हैं। अब शायद तेज गेंदबाजों की रैंकिंग में वह नीतीश कुमार रेड्डी से भी पीछे हो गए हैं। इस समय सिराज का आत्मविश्वास अपने सबसे निचले स्तर पर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई उनसे बात करे, उन्हें अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका दे और आगे का रास्ता दिखाए। मुझे नहीं लगता कि सिराज के लिए इसका अंत अच्छा होगा।

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अश्विन ने आगे कहा कि सिराज जैसे भावुक खिलाड़ी के लिए लगातार टीम से बाहर रहना काफी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, बस मैदान बदल गया है। मुझे सिराज के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वह काफी भावुक इंसान हैं। आज सिराज के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और खिलाड़ी के साथ भी हो सकता है। टीम में अस्थिरता पैदा हो रही है। मैंने मैच से पहले गुरनूर बराड़ को लेकर कई खबरें पढ़ीं, जबकि वह टेस्ट टीम में सातवें तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए थे। उसी समय मुझे समझ आ गया था कि इस मैच में सिराज को मौका नहीं मिलेगा।

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अश्विन ने बताया- किस तरह हो सकती है वापसी

अश्विन के मुताबिक, सिराज के पास टीम में अपनी जगह दोबारा पक्की करने के लिए अब असाधारण प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अगली बार 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करनी होगी और पांच विकेट लेने होंगे। साफ दिख रहा है कि टीम मैनेजमेंट पुराने प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से पूरी तरह आगे बढ़ना चाहता है। सिराज के लिए यह आसान विदाई नहीं होने वाली है।