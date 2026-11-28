{"_id":"6b0a63bae17a99569d0bc607","slug":"india-pacer-gurnoor-brar-reveals-dale-steyn-as-childhood-bowling-inspiration-hails-shubman-gill-s-captaincy-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: द. अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज को प्रेरणास्रोत मानते हैं बराड़, गिल की कप्तानी को सराहा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह टेस्ट क्रिकेट में अपने बचपन के प्रेरणास्रोत डेल स्टेन जैसा असर दिखा पाएंगे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है। क्राइस्टचर्च टेस्ट से डेब्यू करने वाले बराड़ ने हेगली ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दो विकेट अपने नाम किए। शनिवार को दूसरे टेस्ट में अपने पहले विकेट और देश का प्रतिनिधित्व करने के मौके पर गुरनूर बराड़ ने बात की।

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बराड़ ने बताया करियर का खास पड़ाव

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट कैप हासिल करने वाले बराड़ ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए इस मौके को अपने करियर का एक खास पड़ाव बताया। उन्होंने कहा, खासकर टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यह एक बहुत अच्छा अहसास है और मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूं।



डेब्यू कर रहे बराड़ के लिए भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाना एक खास उपलब्धि है। इससे उन्हें देश के उन बेहतरीन तेज गेंदबाजों की परंपरा का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि बचपन में उनका पसंदीदा गेंदबाज कौन था, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का नाम लिया। बराड़ ने कहा कि स्टेन की आक्रामक गेंदबाजी और टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार सफलता ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। बराड़ ने कहा, डेल स्टेन। मुझे डेल स्टेन को बॉलिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बनाया। मैं भी वैसा ही करना चाहता हूं।

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