भारत बनाम न्यूजीलैंड: द. अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज को प्रेरणास्रोत मानते हैं बराड़, गिल की कप्तानी को सराहा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 28 Nov 2026 10:46 AM IST
सार
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भारत के लिए लाल गेंद के प्रारूप में डेब्यू किया। बराड़ ने बताया कि बचपन में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन उनके प्रेरणास्रोत थे।
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विस्तार
भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह टेस्ट क्रिकेट में अपने बचपन के प्रेरणास्रोत डेल स्टेन जैसा असर दिखा पाएंगे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है। क्राइस्टचर्च टेस्ट से डेब्यू करने वाले बराड़ ने हेगली ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दो विकेट अपने नाम किए। शनिवार को दूसरे टेस्ट में अपने पहले विकेट और देश का प्रतिनिधित्व करने के मौके पर गुरनूर बराड़ ने बात की।
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बराड़ ने बताया करियर का खास पड़ाव
वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट कैप हासिल करने वाले बराड़ ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए इस मौके को अपने करियर का एक खास पड़ाव बताया। उन्होंने कहा, खासकर टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यह एक बहुत अच्छा अहसास है और मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूं।
डेब्यू कर रहे बराड़ के लिए भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाना एक खास उपलब्धि है। इससे उन्हें देश के उन बेहतरीन तेज गेंदबाजों की परंपरा का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि बचपन में उनका पसंदीदा गेंदबाज कौन था, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का नाम लिया। बराड़ ने कहा कि स्टेन की आक्रामक गेंदबाजी और टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार सफलता ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। बराड़ ने कहा, डेल स्टेन। मुझे डेल स्टेन को बॉलिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बनाया। मैं भी वैसा ही करना चाहता हूं।
वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट कैप हासिल करने वाले बराड़ ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए इस मौके को अपने करियर का एक खास पड़ाव बताया। उन्होंने कहा, खासकर टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यह एक बहुत अच्छा अहसास है और मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूं।
डेब्यू कर रहे बराड़ के लिए भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाना एक खास उपलब्धि है। इससे उन्हें देश के उन बेहतरीन तेज गेंदबाजों की परंपरा का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि बचपन में उनका पसंदीदा गेंदबाज कौन था, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का नाम लिया। बराड़ ने कहा कि स्टेन की आक्रामक गेंदबाजी और टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार सफलता ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। बराड़ ने कहा, डेल स्टेन। मुझे डेल स्टेन को बॉलिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बनाया। मैं भी वैसा ही करना चाहता हूं।
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कप्तान गिल को बताया सपोर्टिव
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बराड़ ने मौजूदा टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अपने करीबी दोस्त शुभमन गिल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गिल गेंदबाजों पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपने प्लान के अनुसार गेंदबाजी करने की पूरी आजादी देते हैं। बराड़ ने कहा, शुभमन बहुत सपोर्टिव हैं और एक बेहतरीन कप्तान हैं। वह हमेशा गेंदबाजों का समर्थन करते हैं और हमें अपनी रणनीति के मुताबिक काम करने की छूट देते हैं। यह हमारे लिए काफी अच्छा है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
बराड़ ने अपने डेब्यू टेस्ट में एक यादगार पल तब हासिल किया, जब उन्होंने मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे को आउट कर अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट लिया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अपने पहले ही मैच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अपने इस खास पल पर प्रतिक्रिया देते हुए बराड़ ने कहा कि वह इस शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैच में टीम के लिए और योगदान देने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहला विकेट लेना हमेशा एक खास अहसास होता है। यह ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अब मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने और टीम की सफलता में योगदान देने की है। देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है।
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बराड़ ने मौजूदा टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अपने करीबी दोस्त शुभमन गिल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गिल गेंदबाजों पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपने प्लान के अनुसार गेंदबाजी करने की पूरी आजादी देते हैं। बराड़ ने कहा, शुभमन बहुत सपोर्टिव हैं और एक बेहतरीन कप्तान हैं। वह हमेशा गेंदबाजों का समर्थन करते हैं और हमें अपनी रणनीति के मुताबिक काम करने की छूट देते हैं। यह हमारे लिए काफी अच्छा है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
बराड़ ने अपने डेब्यू टेस्ट में एक यादगार पल तब हासिल किया, जब उन्होंने मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे को आउट कर अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट लिया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अपने पहले ही मैच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अपने इस खास पल पर प्रतिक्रिया देते हुए बराड़ ने कहा कि वह इस शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैच में टीम के लिए और योगदान देने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहला विकेट लेना हमेशा एक खास अहसास होता है। यह ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अब मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने और टीम की सफलता में योगदान देने की है। देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है।