{"_id":"6b0a7b3e1b2e2d09d20c7752","slug":"ipl-2027-suryakumar-yadav-s-one-line-message-for-mumbai-indians-fans-after-rohit-sharma-returns-as-captain-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: रोहित के दोबारा मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने पर क्या बोले सूर्यकुमार? पोस्ट कर कही दिल की बात","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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रोहित को कप्तान बनाए जाने के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। माना जा रहा था कि सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों में से किसी एक को कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्यकुमार खुद टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अनुभवी रोहित शर्मा पर भरोसा जताया। विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। शुक्रवार को फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर रोहित को आगामी सीजन के लिए कप्तान घोषित किया। इसके साथ ही पिछले कई महीनों से चल रही कप्तानी को लेकर अटकलों पर भी विराम लग गया है। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की जगह टीम की कमान संभालेंगे। हार्दिक अब पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं।

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इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

रोहित की नियुक्ति के बाद सूर्यकुमार यादव ने सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीले रंग के दिल वाले इमोजी शेयर किए। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने रोहित के लिए लिखा, 'लीडर, भाई और मार्गदर्शक।' इसके साथ ही सूर्यकुमार ने मुंबई इंडियंस के फैंस को संबोधित करते हुए लिखा, 'पल्टन कुर्सी की पेटी बांध लो।' सूर्यकुमार का यह संदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनके इस पोस्ट से साफ नजर आया कि वह रोहित की कप्तानी में टीम के नए सफर को लेकर उत्साहित हैं।



रोहित की नियुक्ति के बाद सूर्यकुमार यादव ने सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीले रंग के दिल वाले इमोजी शेयर किए। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने रोहित के लिए लिखा, 'लीडर, भाई और मार्गदर्शक।' इसके साथ ही सूर्यकुमार ने मुंबई इंडियंस के फैंस को संबोधित करते हुए लिखा, 'पल्टन कुर्सी की पेटी बांध लो।' सूर्यकुमार का यह संदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनके इस पोस्ट से साफ नजर आया कि वह रोहित की कप्तानी में टीम के नए सफर को लेकर उत्साहित हैं।

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रोहित हैं सबसे सफल कप्तान

रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस में वापसी बतौर कप्तान काफी अहम मानी जा रही है। उन्होंने साल 2013 में पहली बार टीम की कप्तानी संभाली थी और अपनी अगुआई में मुंबई को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाया। उनकी कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता था। इसके अलावा मुंबई ने 2013 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी अपने नाम किया था।



मुंबई इंडियंस ने 2023 सीजन के बाद रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी थी। हालांकि, हार्दिक की कप्तानी में भी टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मुंबई इंडियंस 2024 में अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही, जबकि 2026 में टीम नौवें स्थान पर रही। इससे पहले रोहित की कप्तानी में भी मुंबई को 2021 में पांचवें और 2022 में 10वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। 2023 में टीम क्वालिफायर-2 तक पहुंची थी।

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