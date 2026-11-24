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मिचेल ने शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले कहा, बेसिन रिजर्व की पिच प्रकृति ऐसी है कि वह शुरुआत में आमतौर पर काफी हरी-भरी दिखती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी धीमी होगी और इस पर गेंद नीचे रहेगी। अब हम हैगली ओवल में खेलेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां थोड़ी उछाल होगी। विज्ञापन बेसिन रिजर्व की पाटा पिच पर पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहने के बाद न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को उम्मीद है कि भारत के खिलाफ हैगली ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर मुकाबला होगा क्योंकि यहां पिच से अधिक उछाल मिलने की संभावना है। मिचेल ने नाबाद 49 रन बनाकर पहला टेस्ट ड्रॉ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बेसिन रिजर्व की पिच ने उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं किया।

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भारतीय गेंदबाजों को सराहा

मिचेल ने पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारतीय गेंदबाजों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, भारतीय गेंदबाजों ने पूरे दिन भर अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और कड़ी मेहनत की। इससे गेंदबाजों के शरीर पर काफी दबाव पड़ता है और यह एक बड़ी सीरीज भी है। जब उन्होंने हाथ मिलाने (मैच ड्रॉ समाप्त करने) की पेशकश की तो हमने खुशी के साथ इसे स्वीकार किया।



मिचेल का मानना है कि क्राइस्टचर्च के मैदान से अच्छी तरह से परिचित होना न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मिचेल ने कहा, हममें से कई खिलाड़ियों ने पिछले एक दशक में हैगली ओवल में काफी क्रिकेट खेली है, इसलिए हम जानते हैं कि यहां की परिस्थितियां कैसी होंगी। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए यह एक खूबसूरत मैदान है और हम यहां खेलने के लिए उत्सुक हैं।

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