फिर बदलेगी भारत की प्लेइंग-11: कुलदीप यादव को पांचवें वनडे में मिल सकता है मौका, बराड़ की जगह कौन होगा शामिल?

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार को बे ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। चौथे वनडे में मिली 244 रनों की करारी हार को भुलाकर भारतीय टीम इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, न्यूजीलैंड चौथे वनडे में किए गए अपने प्रदर्शन को आखिरी मैच में भी दोहराना चाहेगी। पांच मैचों की वनडे सीरीज में फिलहाल भारतीय टीम 2-1 से आगे है। भारत के पास जहां सीरीज अपने नाम करने का मौका है, तो वहीं न्यूजीलैंड की नजरें बराबरी पर होंगी।

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टीम में हुआ बदलाव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पांचवें वनडे से पहले टीम में बदलाव किया। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में शामिल किया गया जिससे वह पांचवें वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में यह तय है कि पांचवें मैच के लिए भारत की प्लेइंग-11 में बदलाव होगा। भारत ने वनडे सीरीज में अब तक 14 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है। शुभमन गिल, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी के नहीं होने से भारत के पास कुछ अन्य खिलाड़ियों को मौका देना होगा।

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कैसी हो सकती है पिच?

बे ओवल मैदान की पिच तेज गेंदबाजों के मुफीद रहती है। खासतौर पर शुरुआती ओवरों में गेंद काफी लहराती है। हालांकि, क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाजों ने भी चौथे वनडे में आसानी से रन बटोरे थे। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, माउंट मोंगानुई में रविवार को बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके चलते तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल सकती है। मगर बारिश होने की आशंका लगभग न के बराबर है।

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कुलदीप होंगे शामिल

सीरीज का अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे कुलदीप यादव के खिलाफ विल यंग ने जमकर रन बनाए थे। इस दौरे पर अब तक बहुत कम मैच खेलने का मौका पाने वाले कुलदीप अगर अगले मुकाबले में उतरते हैं तो वह अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे। टेस्ट टीम से रिलीज किए गए बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप न्यूजीलैंड दौरे का समापन यादगार प्रदर्शन के साथ करना चाहेंगे। इस बात की संभावना अधिक है कि कुलदीप को इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर, बराड़ के नहीं होने से मोहम्मद सिराज के लिए प्लेइंग-11 के दरवाजे खुल गए हैं। वह इस दौरे पर अपना पहला मैच खेलने उतर सकते हैं।

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की कितनी उम्मीद?

विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और अक्षर पटेल भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। ऐसे में पांचवें वनडे में भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गिल की जगह रोहित के साथ गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे थे। भारत यही बल्लेबाजी क्रम जारी रखेगा।

न्यूजीलैंड टीम की स्थिति

न्यूजीलैंड के लिए ये मैच करो या मरो की तरह है। टी20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की कोशिश वनडे सीरीज बचाने पर होगी। न्यूजीलैंड अब सीरीज अपने नाम नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास भारत को बराबरी पर रोकने का मौका है। न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में भी बदलाव होंगे, क्योंकि मैट हेनरी और काइल जैमीसन टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं। जैकब डफी को मौका मिल सकता है।