IND vs ENG: 12 पारियों के बाद पुजारा ने जड़ा पचासा, फैंस बोले- 'ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में...'

Pujara's strike raat is 100. Le ICT fans right now* #ENGvIND #INDvENG #ENGvsIND #Pujara pic.twitter.com/qAMwItBBI4

Pujara batting like Rohit Sharma and Rohit batting like pujara

Come on pujara#pujara #ENGvsIND #3rdTest #engvsindia #Cricket #England