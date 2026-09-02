{"_id":"6a982970aba06c4c870c1812","slug":"women-s-champions-trophy-2027-will-be-played-in-india-icc-reveals-dates-and-venue-of-tournament-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत करेगा महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी: आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया एलान, दो शहरों में होंगे मैच","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईसीसी ने पहले महिला चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू और तारीख का एलान कर दिया है। आईसीसी ने बताया कि छह टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक भारत में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा के वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

श्रीलंका से छिनी मेजबानी

आईसीसी ने बताया कि ये टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे भारत में शिफ्ट किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप के कारण इसे श्रीलंका से बाहर स्थानांतरित किया गया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तीन दावेदारों बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका का उनके तय मेजबान मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर आकलन किया और फिर भारत को वैकल्पिक मेजबान के तौर पर चुनने की सिफारिश की। इस फैसले को एक सितंबर को आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दी।

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जय शाह ने नए अध्याय की शुरुआत बताया

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के तौर पर यह दुनिया की बेहतरीन टीमों को एक कड़े और हाई-क्वालिटी मुकाबले में एक साथ लाएगा। साथ ही यह टीमों को रैंकिंग में ऊपर चढ़ने और वैश्विक स्तर पर जगह बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेगा। अब जब आईसीसी का कोई बड़ा महिला टूर्नामेंट हर साल हो रहा है, तो हमारे पास महिला क्रिकेट, इसकी खिलाड़ियों और दुनिया भर में इसके फैंस के लिए बेहतर गति बनाने, ज्यादा निरंतरता लाने और एक मजबूत लय तैयार करने का एक बड़ा मौका है।

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