दिल्ली में बारिश डालेगी मैच में खलल?: पहले टी20 के दिन कैसा है मौसम का पूर्वानुमान, भारत का पलड़ा क्यों भारी

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विज्ञापन भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है, जिसमें भारत जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगा। लेकिन मुकाबले के दौरान सभी की निगाहें राजधानी के मौसम पर रहेंगी। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से जीती गई टी20 सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब वे टीम में वापसी कर चुके हैं।

बुमराह करेंगे वापसी

बुमराह, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को फिट घोषित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। यह भारत में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का पहला असाइनमेंट है। हालांकि, अफगानिस्तान आधिकारिक मेजबान है, लेकिन अय्यर ब्रिटेन और जिम्बाब्वे में टीम की कप्तानी करने के बाद पहली बार भारतीय सरजमीं पर 'मेन इन ब्लू' की कमान संभालते नजर आएंगे।

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दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड

आयरलैंड से दो मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-2 से और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद, भारत मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगा। हालांकि, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में 3-0 से क्लीन स्वीप करके जबरदस्त वापसी की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच साल 2010 से अब तक कुल 9 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच टीम इंडिया ने जीते। इनके अलावा एक मुकाबला टाई रहा, जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया, जबकि एक अन्य मैच बेनतीजा रहा।

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मौसम का पूर्वानुमान

रविवार को मैच के दौरान बारिश दखल दे सकती है। 'एक्यूवेदर' के अनुसार, इस दिन बारिश की 64 प्रतिशत आशंका है, जिससे मुकाबले के दौरान रुकावट आ सकती है। मैच शाम 7 बजे शुरू होना है। रविवार को सुबह की तुलना में दोपहर और शाम को बारिश की संभावना ज्यादा है। दोपहर 12 बजे तक बारिश का पूर्वानुमान 10 प्रतिशत या उससे कम है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद यह लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। शाम 6 बजे बारिश की आशंका 40 प्रतिशत, जबकि 7 बजे यह घटकर 37 प्रतिशत रह सकती है। अगले दो घंटों में बारिश की संभावना थोड़ी बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। रात 10 बजे 37 प्रतिशत और 11 बजे 34 प्रतिशत हो सकती है।