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दिल्ली में बारिश डालेगी मैच में खलल?: पहले टी20 के दिन कैसा है मौसम का पूर्वानुमान, भारत का पलड़ा क्यों भारी

Sat, 12 Sep 2026 09:29 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 12 Sep 2026 09:29 PM IST
सार

India vs Afghanistan 1st T20 County Delhi Weather Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापसी करेंगे, जबकि एशियाड से पहले भारतीय टीम के लिए ये तैयारियों को परखने का अच्छा अवसर होगा।

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IND vs AFG 1st T20 Weather Forecast County Delhi Pitch Report Arun Jaitley India vs Afghanistan Weather Report
भारत बनाम अफगानिस्तान - फोटो : IANS

विस्तार
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भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है, जिसमें भारत जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगा। लेकिन मुकाबले के दौरान सभी की निगाहें राजधानी के मौसम पर रहेंगी। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से जीती गई टी20 सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब वे टीम में वापसी कर चुके हैं।
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बुमराह करेंगे वापसी 
बुमराह, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को फिट घोषित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। यह भारत में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का पहला असाइनमेंट है। हालांकि, अफगानिस्तान आधिकारिक मेजबान है, लेकिन अय्यर ब्रिटेन और जिम्बाब्वे में टीम की कप्तानी करने के बाद पहली बार भारतीय सरजमीं पर 'मेन इन ब्लू' की कमान संभालते नजर आएंगे।  
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IND vs AFG 1st T20 Weather Forecast County Delhi Pitch Report Arun Jaitley India vs Afghanistan Weather Report
भारत बनाम अफगानिस्तान - फोटो : BCCI/Afghanistan cricket
दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड 
आयरलैंड से दो मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-2 से और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद, भारत मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगा। हालांकि, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में 3-0 से क्लीन स्वीप करके जबरदस्त वापसी की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच साल 2010 से अब तक कुल 9 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच टीम इंडिया ने जीते। इनके अलावा एक मुकाबला टाई रहा, जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया, जबकि एक अन्य मैच बेनतीजा रहा।
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मौसम का पूर्वानुमान
रविवार को मैच के दौरान बारिश दखल दे सकती है। 'एक्यूवेदर' के अनुसार, इस दिन बारिश की 64 प्रतिशत आशंका है, जिससे मुकाबले के दौरान रुकावट आ सकती है। मैच शाम 7 बजे शुरू होना है। रविवार को सुबह की तुलना में दोपहर और शाम को बारिश की संभावना ज्यादा है। दोपहर 12 बजे तक बारिश का पूर्वानुमान 10 प्रतिशत या उससे कम है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद यह लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। शाम 6 बजे बारिश की आशंका 40 प्रतिशत, जबकि 7 बजे यह घटकर 37 प्रतिशत रह सकती है। अगले दो घंटों में बारिश की संभावना थोड़ी बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। रात 10 बजे 37 प्रतिशत और 11 बजे 34 प्रतिशत हो सकती है।  

इस सीरीज के लिए दोनों टीमें:
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर।
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई, अजमतुल्लाह उमरजई, दरवेश रसूली, फजलहक फारूकी, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, नांगेयालिया खरोटे, नवीन-उल-हक, नूर अहमद, नूर उल रहमान (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), राशिद खान और सेदिकुल्लाह अटल।
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