बाबर की कुर्सी छीनकर नंबर एक टी-20 बल्लेबाज बने मलान, कहा- मैं विराट के करीब भी नहीं

ICC की ताजा टी-20 रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बने इंग्लैंड के डेविड मलान ने पाकिस्तान के नवनियुक्त कप्तान बाबर आजम को पछाड़ा है, जो एक पॉइंट की गिरावट के साथ 869 रेटिंग अंक पर आ गए हैं, जबकि चार अंकों की उछाल के साथ यह इंग्लिश बल्लेबाज 877 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया का नंबर एक टी-20 बल्लेबाज बन गया।

