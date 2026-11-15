{"_id":"6af9cb141fa95aa80f076523","slug":"icc-approves-la28-olympic-qualification-events-men-s-and-women-s-qualifiers-to-be-held-in-usa-bangladesh-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी: लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के क्वालिफाइंग इवेंट को मिली मंजूरी, इन दो देशों में होंगे मैच; जानें तारीख","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी के लिए आखिरी क्वालिफिकेशन स्पॉट का फैसला अमेरिका और बांग्लादेश में होने वाले आठ-आठ टीमों के अलग-अलग टूर्नामेंटों से होगा। पुरुषों का क्वालिफायर 5 से 13 फरवरी 2028 तक और महिलाओं का इवेंट 26 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। रविवार को इंडोनेशिया के बाली में हुई बैठक के बाद आईसीसी बोर्ड ने इन दोनों इवेंट्स के मेजबानों और तारीखों की पुष्टि की। दोनों क्वालिफायर में आठ-आठ टीमें होंगी, जिन्हें चार-चार टीमों के दो समूहों में बांटा जाएगा। हर टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले जाएंगे।

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कौन करेगा आखिरी स्थान पर कब्जा

ग्रुप की विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और फाइनल जीतने वाली टीम को लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिए आखिरी क्वालिफिकेशन स्पॉट मिल जाएगा। ये निर्णय इवेंट शेड्यूल, प्रतियोगिता के फॉर्मेट और क्वालिफिकेशन के तरीकों से जुड़ी मंजूरियों का हिस्सा हैं। आईसीसी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद फुल और एसोसिएट सदस्यों के लिए मौके बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रतिस्पर्धी ढांचे को मजबूत करना है।

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संजोग गुप्ता ने दी जानकारी

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि इवेंट कैलेंडर और क्वालिफिकेशन के तरीके खेल के वैश्विक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, आईसीसी इवेंट्स का पोर्टफोलियो और शेड्यूल क्रिकेट के वैश्विक ढांचे के अहम हिस्से हैं। ये पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम में बेहतर संदर्भ, प्रतिस्पर्धा और महत्व जोड़ते हैं। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों और प्रशंसकों, दोनों के लिए सबसे खास पल होते हैं। इनसे जुड़े रास्ते खिलाड़ियों की आकांक्षाओं को बढ़ाते हैं और पूरे क्रिकेट जगत में उनके लिए नए अवसर खोलते हैं। हम खिलाड़ियों और सदस्य संघों को इन इवेंट्स के बारे में लंबे समय पहले जानकारी देने के महत्व को समझते हैं। इससे खिलाड़ियों के विकास के लिए बेहतर रास्ते तैयार किए जा सकेंगे, हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स पर ध्यान दिया जा सकेगा और एक व्यवस्थित कैलेंडर बनाया जा सकेगा।



बोर्ड ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 के ग्लोबल क्वालिफायर के लिए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दे दी है। 2028 की पहली तिमाही में होने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 31 मैच खेले जाएंगे। टीमों को चार-चार के चार समूहों में बांटा जाएगा, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए आठ टीमें क्वालिफाई करेंगी।

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