आईपीएल 2027: नीलामी से पहले बड़ा बदलाव, हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल, अर्शदीप की मुंबई में एंट्री!

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विज्ञापन आईपीएल के आगामी सीजन से पहले एक बड़े ट्रेड की खबर सामने आई है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। दोनों फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति बन गई है। आईपीएल नीलामी से पहले इस ट्रेड को पूरा कर लिया गया है।

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हार्दिक पंजाब में पहुंचे, मुंबई में हुई अर्शदीप की एंट्री

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि आईपीएल से जुड़े एक सूत्र ने इस ट्रेड की पुष्टि की है। सूत्र के मुताबिक, हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में खेलने को लेकर खुश हैं। माना जा रहा है कि श्रेयस आगामी सीजन में भी टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। सूत्र ने बताया कि हार्दिक को टीम में शामिल करने का फैसला पंजाब किंग्स के कप्तान और कोच ने मिलकर लिया है। वहीं, अर्शदीप सिंह लंबे समय से पंजाब की टीम का हिस्सा रहे हैं और फ्रेंचाइजी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मालिकों के लिए उन्हें रिलीज करने का फैसला आसान नहीं था। हालांकि, कप्तान और कोच ने इस ट्रेड को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

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मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का दूसरा कार्यकाल खत्म

हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। वह 2024 सीजन से पहले गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में लौटे थे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी थी और लंबे समय तक टीम की कमान संभालने वाले रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान बनाया गया था।



हालांकि, हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पांच बार की चैंपियन टीम पिछले तीन सीजन में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। अब हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाजी को मजबूती देंगे। आईपीएल नीलामी से पहले हुए इस बड़े ट्रेड ने आगामी सीजन को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं।

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