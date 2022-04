दुखद: मुंबई के तेज गेंदबाज का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 40 की उम्र में ली अंतिम सांस, एमसीए ने दी श्रद्धांजलि

मुंबई के पूर्व तेज गेंदबाज और रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे राजेश वर्मा का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 40 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। राजेश ने अपने कैरियर में सात प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। लेकिन वह 2006-07 में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम का अहम हिस्सा थे।

The Mumbai Cricket Association expresses profound grief on hearing about the sad demise of Mr. Rajesh Verma who passed away today on 24 April 2022.



On behalf of the Apex Council members of MCA, all the member clubs and also the entire cricketing fraternity, we condole his demise pic.twitter.com/V2eMt2uBzi