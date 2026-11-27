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विज्ञापन भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया में वापसी को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं होने की बात कही है। शमी का कहना है कि अब वह अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है और वह बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट तथा आईपीएल में खेलकर अपने बचे हुए क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं।

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चयनकर्ताओं पर छोड़ा फैसला

36 वर्षीय शमी ने कहा कि उन्होंने अब आने वाले विश्व कप की गिनती करना बंद कर दिया है। चयन का फैसला चयनकर्ताओं पर छोड़ दिया है। उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी लय और फिटनेस बनाए रखना है। शमी ने कहा, मैंने अब इन सब चीजों को सोचना बंद कर दिया है। फिलहाल मेरा ध्यान अपने खेल पर है। चयनकर्ता जो भी फैसला करेंगे, वह बेहतर होगा। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि मैं लगातार खेलता रहूं, अपनी लय बनाए रखूं और कम से कम राज्य की टीम और आईपीएल में खेलता रहूं।



शमी ने आखिरी बार 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। उन्होंने इस सीजन रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बंगाल की ओर से खेले, लेकिन गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ हार के साथ बंगाल का सफर समाप्त हो गया।

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विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने पर क्या बोले?

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शमी ने चार विकेट लिए। वहीं, रणजी ट्रॉफी के तीन मुकाबलों में उनके नाम 14 विकेट रहे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अब उनके पास घरेलू क्रिकेट में अपनी पसंद के मुकाबले खेलने की आजादी होगी। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को लेकर पूछे गए सवाल पर शमी ने कहा कि वह टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपनी सुविधा और फिटनेस के हिसाब से मैच चुन सकेंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल। अब मेरे पास यह विकल्प है कि मैं कौन से मैच खेलना चाहता हूं और कौन से छोड़ना चाहता हूं। अब कोई दबाव नहीं है। उम्मीद है कि सब अच्छा रहेगा, मैं अगले सीजन तक फिट रहूंगा और अच्छा खेलता रहूंगा।

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शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते शमी

शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करने और फिट महसूस करने के बावजूद शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना सही नहीं है। अब वह बिना किसी दबाव के सफेद गेंद के क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। शमी ने कहा, मुझे लगा कि यही सही समय है, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। मैं अच्छी तरह मूव कर रहा हूं और अच्छा खेल रहा हूं। अब मैं बेफिक्र होकर सफेद गेंद क्रिकेट खेलूंगा। शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ डालना सही नहीं है। अब जब लोगों को मेरी रेड बॉल क्रिकेट की स्किल पसंद नहीं है, तो मैं सफेद गेंद का क्रिकेट खेलूंगा।



टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर शमी को कोई पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें अपने करियर में जो कुछ मिला, वह उससे संतुष्ट हैं और अब आगे के सफर का आनंद लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संन्यास लेने का कोई पछतावा नहीं है। आपकी किस्मत में जो लिखा होता है, वही आपको मिलता है। मुझे जो कुछ मिला है, मैं उससे खुश हूं। अब किस्मत में जितना क्रिकेट खेलना लिखा है, उतना खेलूंगा और उसका आनंद लूंगा।