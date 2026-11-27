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'पहले 15 ओवर का प्लान' हुआ फेल

तिलक वर्मा ने बताया कि 317 रनों का बचाव करते समय टीम का सबसे बड़ा फोकस शुरुआती 15 ओवरों पर था, क्योंकि दोहा की पिच 20 ओवर के बाद धीमी पड़ रही थी। तिलक ने कहा, 'मैं लड़कों से यही कह रहा था कि शुरुआती 15 ओवर बहुत अहम होंगे। अगर हम उन्हें छह रन प्रति ओवर के आसपास रोक लेते हैं, तो बाद में पिच धीमी होने का हमें पूरा फायदा मिलेगा। हमने यही प्लान बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे मैदान पर लागू नहीं कर पाए।' विज्ञापन

बता दें कि भारतीय गेंदबाज इस प्लान के ठीक उलट गए और श्रीलंकाई ओपनरों (लसिथ क्रूसपुले और सिनेत जयवर्धने) ने पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी कर भारत को मैच से बाहर कर दिया। तिलक वर्मा ने बताया कि 317 रनों का बचाव करते समय टीम का सबसे बड़ा फोकस शुरुआती 15 ओवरों पर था, क्योंकि दोहा की पिच 20 ओवर के बाद धीमी पड़ रही थी। तिलक ने कहा, 'मैं लड़कों से यही कह रहा था कि शुरुआती 15 ओवर बहुत अहम होंगे। अगर हम उन्हें छह रन प्रति ओवर के आसपास रोक लेते हैं, तो बाद में पिच धीमी होने का हमें पूरा फायदा मिलेगा। हमने यही प्लान बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे मैदान पर लागू नहीं कर पाए।'बता दें कि भारतीय गेंदबाज इस प्लान के ठीक उलट गए और श्रीलंकाई ओपनरों (लसिथ क्रूसपुले और सिनेत जयवर्धने) ने पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी कर भारत को मैच से बाहर कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के हाथों मिली आठ विकेट की करारी हार के बाद इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मैच के बाद तिलक ने न सिर्फ हार की असली वजहों पर से पर्दा उठाया, बल्कि यह भी खुलासा किया कि टीम ने मैदान पर उतरने से पहले जो खास रणनीति बनाई थी, गेंदबाज उसे लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसके साथ ही उन्होंने दो ऑलराउंडर्स को इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 'खोज' करार दिया।

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बल्लेबाजी में भी चूक गई टीम इंडिया

पहले 10 ओवर में 95 रन बनाने के बावजूद भारतीय टीम 317 रन ही बना सकी। इस पर तिलक ने स्वीकार किया कि 20 ओवर के बाद गेंद थोड़ा रुककर और नीची रहकर आ रही थी। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो हम 320-330 के आसपास का स्कोर सोच रहे थे, जो इस पिच पर अच्छा होता। लेकिन बीच में हमारे लगातार तीन विकेट गिर गए। इसके बाद शाहबाज और तनुष ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे हम 317 तक पहुंच सके।'



इन दो खिलाड़ियों को बताया टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 'खोज'

हार की निराशा के बावजूद तिलक वर्मा ने शाहबाज अहमद और तनुष कोटियन की जमकर तारीफ की और उन्हें इस एशिया कप का सबसे बड़ा पॉजिटिव बताया। तिलक ने कहा, 'टूर्नामेंट से कई सकारात्मक बातें निकलकर आई हैं। कई युवा खिलाड़ी पहली बार खेल रहे थे, लेकिन खासतौर पर शाहबाज और तनुष का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। तनुष ने यहां अपना डेब्यू किया और शाहबाज ने भी दिखाया कि वह उपयोगी गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में दमदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये दोनों टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हैं।'