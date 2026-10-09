इंग्लिश क्रिकेटर को बड़ा झटका: एसेक्स क्रिकेट क्लब ने खत्म किया अनुबंध, उत्पीड़न के आरोपों में घिरे रॉबिन दास

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एसेक्स क्लब ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि दास का खेलने का अनुबंध 2026 का सीजन समाप्त होने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। क्लब के मुताबिक, दास को निलंबित किए जाने और इसके बाद खेलने की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अनुपलब्ध रहने के कारण यह फैसला लिया गया। क्लब ने स्पष्ट किया कि अनुबंध समाप्त करने का फैसला चल रही कानूनी कार्यवाही से अलग था। एसेक्स ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि वह इस प्रकरण की परिस्थितियों पर फिलहाल कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करेगा।एसेक्स ने अपने बयान में कहा कि क्लब में खिलाड़ियों और संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इनकी नियमित समीक्षा भी की जाती है, ताकि वे उचित बनी रहें। क्लब ने कहा कि वह उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी), प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (पीसीए) और क्रिकेट रेगुलेटर के साथ मिलकर काम करता रहेगा।पूर्वी लंदन के लेयटनस्टोन में रहने वाले रॉबिन दास ने 2026 सीजन में एसेक्स की पहली टीम के लिए केवल एक मैच खेला था। उन्होंने 21 जुलाई को मिडिलसेक्स के खिलाफ वनडे कप मुकाबले में 29 रन बनाए थे। पुलिस द्वारा उन पर आरोप लगाए जाने से कुछ समय पहले यह मुकाबला खेला गया था। दास अब तक एसेक्स के लिए कुल 60 मुकाबलों में खेल चुके हैं। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और मुकदमे की सुनवाई जनवरी 2028 में होनी है।