ENG vs NED Records: डिविलियर्स को पीछे छोड़ने से चूके बटलर, इंग्लैंड ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, जानें 10 दिलचस्प आंकड़े

बटलर ने वनडे करियर का अपना 10वां शतक 47 गेंदों पर जड़ा। यह इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बटलर के नाम ही है। उन्होंने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ 46 गेंदों में शतक जड़ा था। तीसरे नंबर पर भी बटलर ही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2019 में वनडे में 50 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी। बटलर अब वनडे क्रिकेट में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 50 या उससे कम गेंदों में तीन शतक बनाने का रिकॉर्ड है।

इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे तेज शतक

100 for @josbuttler and it is the 2nd fastest in ODI for the @ECB_cricket

Are you watching @rajasthanroyals ?#NEDvENG https://t.co/U1bypdhRrw pic.twitter.com/kC9fx6p0Hx