{"_id":"6b01d08cccf0a2265f0df65e","slug":"bhuvneshwar-kumar-attends-anirudh-kavya-wedding-reception-in-chennai-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वीडियो: अनिरुद्ध-काव्या के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे भुवनेश्वर कुमार, चेन्नई में लगा सितारों लगा जमावड़ा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार चेन्नई में आयोजित अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के भव्य वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए। इस समारोह में क्रिकेट, फिल्म और राजनीति जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की।

विज्ञापन मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हुए। शनिवार को चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर कुमार पहुंचे। उनके अलावा फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी इस खास मौके पर शिरकत की।

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कब हुई थी शादी?

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में निजी समारोह में शादी की थी। शादी में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों की मौजूदगी रही थी। इसके बाद नवविवाहित जोड़े ने चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।

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