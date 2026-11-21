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भारतीय मूल के ऑलराउंडर निखिल चौधरी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को तीन विकेट से हरा दिया। निखिल ने पहले गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर दो विकेट झटके और फिर 38 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेली।

विज्ञापन भारतीय मूल के ऑलराउंडर निखिल चौधरी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड को तीन विकेट से हरा दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 188 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल कर लिया। निखिल ने पहले गेंदबाजी में दो विकेट चटकाए और फिर बल्ले से 66 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

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निखिल चौधरी ने बल्ले से मचाया धमाल

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जेक फ्रेजर-मैकगर्क महज एक रन बनाकर लियाम डॉसन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श और सैम हार्मर ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की। हार्मर ने 15 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि मार्श ने 32 गेंदों पर 37 रनों का योगदान दिया।



हालांकि, मध्यक्रम में लगातार विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसे समय में नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे निखिल चौधरी ने मोर्चा संभाला और एक छोर पर टिके रहे। उन्होंने महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। निखिल ने 38 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 173 का रहा। वह पारी के 18वें ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब पहुंचा चुके थे।

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जैक एडवर्ड्स ने आखिरी ओवर में दिलाई जीत

निखिल के आउट होने के बाद टिम डेविड ने 13 गेंदों में 20 रन बनाकर योगदान दिया। वहीं, जैक एडवर्ड्स ने आखिरी समय में तेजी से रन जुटाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित की। एडवर्ड्स ने 11 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे।



ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। जैक एडवर्ड्स ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर दबाव कम किया। इसके बाद उन्होंने अगली चार गेंदों पर पांच रन बनाते हुए टीम को 19.5 ओवर में जीत दिला दी। इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स ने दो विकेट लिए, जबकि लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन और सैम करन को एक-एक सफलता मिली।

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हैरी ब्रूक की तूफानी पारी, इंग्लैंड ने बनाए 187 रन

इससे पहले टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और फिल साल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एन्यूरिन डोनाल्ड भी सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए महज 41 गेंदों में 97 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। ब्रूक ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 28 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 65 रन बनाकर निखिल चौधरी का शिकार बने। वहीं, टॉम बैंटन ने 22 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सैम करन ने 21 और जॉर्डन कॉक्स ने 27 रन बनाए। लियाम डॉसन ने भी 14 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया। हालांकि, इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गंवाती रही और 187 रन ही बना सकी।