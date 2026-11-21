धोनी के संन्यास का जहीर खान को पता था? जहीर खान ने स्वीकार किया कि उन्हें धोनी के खिलाड़ी के तौर पर टीम से अलग होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि धोनी ने खुद टीम प्रबंधन को बताया था कि वह अब खिलाड़ी के रूप में आगे नहीं खेलना चाहते हैं और मेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएसके के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान जहीर ने कहा, 'मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह इस चक्र का आखिरी साल था। मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। लेकिन वह एमएस धोनी हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए सही फैसला क्या है और उसे कब लेना है। यह उनका अपना फैसला था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए यह अप्रत्याशित था। उन्होंने इस बारे में बहुत सहज तरीके से बताया, क्योंकि उन्हें इस तरह की बड़ी खबरें बनाने का शौक नहीं है।'

धोनी के नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी है खिलाड़ियों पर भरोसा करना

धोनी और जहीर खान भारतीय टीम के लिए अपने खेल के दिनों में एक साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच अच्छा तालमेल रहा है। धोनी और जहीर के बीच टीम की जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर नए सीएसके कोच ने कहा कि दोनों के बीच किसी तरह की सीमाएं या तय दायरे नहीं होंगे।



जहीर ने कहा, 'हमारे बीच कोई सीमा नहीं है। पद और जिम्मेदारियां सिर्फ कामकाज को आसान बनाने के लिए होती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम एकमत रहें और पूरी टीम को एक दिशा में लेकर चलें।' उन्होंने धोनी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी खूबी खिलाड़ियों पर भरोसा करना है। धोनी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का पूरा मौका देते हैं और तब तक उनका समर्थन करते हैं, जब तक नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते।



जहीर के मुताबिक, 'वह हमेशा खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं कि वे सही काम करेंगे। जब तक नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, वह उनका समर्थन करते रहते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करते हैं। एक लीडर के तौर पर उनकी यह शानदार खूबी है कि वह खिलाड़ियों को जिम्मेदारी और अधिकार देते हैं।' धोनी के मेंटर बनने से चेन्नई सुपर किंग्स को उनके लंबे अनुभव और क्रिकेट की गहरी समझ का फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, जहीर खान के लिए भी धोनी का मार्गदर्शन आगामी आईपीएल सीजन में टीम को नई दिशा देने में अहम साबित हो सकता है।