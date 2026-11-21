{"_id":"6b01b832f3521e647b0d4d95","slug":"india-questions-pakistan-umpire-s-neutrality-after-jet-crash-like-celebration-with-players-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप: भारत ने पाकिस्तानी अंपायर पर उठाए सवाल, क्या जेट क्रैश जैसे इशारे कर मनाया जश्न?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान के एक अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अंपायर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाते और लड़ाकू विमानों के क्रैश होने जैसे इशारे करते नजर आए।

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यह विवाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बारिश से प्रभावित पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप के फाइनल के बाद सामने आया है। इस मुकाबले में बारिश के कारण खेल नहीं हो सका था, जिसके बाद पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया। भारत ने इस फैसले का विरोध करते हुए ट्रॉफी वितरण समारोह का बहिष्कार किया था। विज्ञापन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैदान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ब्लाइंड क्रिकेट के एशिया कप फाइनल के बाद एक नया विवाद सामने आया है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने एक पाकिस्तानी अंपायर के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पाकिस्तानी अंपायर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके इशारे लड़ाकू विमानों के क्रैश होने की नकल करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद भारतीय क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड एसोसिएशन (कैबी) ने अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।

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पाकिस्तानी अंपायर के जश्न मनाने पर कैबी ने जताई नाराजगी

भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन (कैबी) ने पाकिस्तानी अंपायर के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी मैच में अंपायर की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना है। उसे किसी एक टीम के साथ जश्न मनाते हुए नहीं देखा जाना चाहिए।



कैबी ने अपने बयान में कहा, 'इस पाकिस्तानी अंपायर ने पूरे एशिया कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2026 में अंपायरिंग की, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान की टीम के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा रहा है।' एसोसिएशन ने आगे कहा कि अंपायरिंग के सिद्धांतों के अनुसार, अंपायर को निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी टीम के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहिए।

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This Pakistani umpire officiated throughout the Asia Cup Cricket for the Blind 2026, yet is seen celebrating with the Pakistan team. As per the principles of officiating, an umpire must remain neutral and should never be seen aligning with any team. https://t.co/tFFGgALZpd — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 21, 2026

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फाइनल खेले बिना पाकिस्तान को विजेता घोषित करने पर हुआ था विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की शुरुआत एशिया कप के फाइनल मुकाबले से हुई थी। बारिश के कारण फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। इसके बाद पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर चैंपियन घोषित कर दिया गया।

भारतीय टीम का मानना था कि जब फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया और टूर्नामेंट में रिजर्व डे भी नहीं रखा गया था, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था। भारत ने रन रेट के आधार पर खिताब का फैसला किए जाने पर सवाल उठाए थे।

विवाद तब और बढ़ गया, जब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (डब्ल्यूबीसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह ने कथित तौर पर WBCC की तकनीकी समिति की संयुक्त विजेता घोषित करने की सिफारिश को दरकिनार कर दिया। इसके बाद मैच रेफरी को पाकिस्तान को चैंपियन घोषित करने का निर्देश दिया गया।

कैबी के सचिव शैलेंद्र ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने मैदान पर फाइनल खेले बिना ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके खिताब हासिल किया।

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान ने अब जबरन खुद को टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से यह बेहद शर्मनाक है। जब भी वे मैदान पर जीतने में असफल रहते हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं।'

शैलेंद्र ने फाइनल में नेट रन रेट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि नेट रन रेट का नियम लीग चरण में टीमों की क्वालिफिकेशन तय करने के लिए होता है, न कि फाइनल का विजेता चुनने के लिए। उनके मुताबिक, रिजर्व डे नहीं होने की स्थिति में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था।

भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी वितरण समारोह का किया था बहिष्कार

भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरा था। टीम ने इससे पहले 2016 में यह खिताब जीता था। वहीं पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारत को एक विकेट से हराया था और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।



हालांकि, फाइनल का नतीजा घोषित किए जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी वितरण समारोह में हिस्सा नहीं लिया। कैबी ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए यह चेतावनी भी दी है कि जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, तब तक भारत भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेलने से इनकार कर सकता है।