खाली स्टेडियम में भी हो सकता है IPL, सौरव गांगुली का टूर्नामेंट के भविष्य पर बड़ा बयान

बीसीसीआई के मुखिया सौरव गांगुली ने इशारा कर दिया कि इस साल हर हाल में इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होकर रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई दुनिया की इस सबसे महंगी क्रिकेट लीग को भारतीय बोर्ड बंद दरवाजे के पीछे भी कराने को तैयार है।

Recently a lot of players, both from India and other countries, participating in IPL have also shown their keenness on being a part of this year IPL. We are optimistic and the BCCI will shortly decide on the future course of action on this: BCCI President Sourav Ganguly https://t.co/KAe5w45FWY